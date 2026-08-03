El futuro de Palmer bajo la lupa: Gallas asegura que "fichará por el United sin duda"

Las especulaciones han vuelto a rodear el futuro de la estrella inglesa Cole Palmer en el Chelsea, tras unas llamativas declaraciones del exdefensa francés William Gallas, en las que aseguró que el traspaso del jugador al Manchester United es "cuestión de tiempo", aunque descartó que la operación se produzca este verano.

Gallas afirmó, en declaraciones al sitio "iPredicta": "No creo que Palmer se marche ahora, el momento no es el adecuado. Pero si es un aficionado ferviente del United y sueña con jugar allí, seguramente acabará fichando por ellos en el futuro".

Y añadió: "Creo que necesita firmar otra temporada destacada con el Chelsea, como hizo hace dos años antes de su lesión, y después podría cerrarse la operación".

Una temporada catastrófica reaviva los rumores

Las palabras de Gallas llegan después de una temporada difícil para el Chelsea, en la que el equipo no logró clasificarse para ninguna competición europea, lo que ha reavivado informaciones anteriores que hablaban de la nostalgia de Palmer por Mánchester y de su deseo de regresar desde Londres.

La directiva del Chelsea había negado esas informaciones a principios de este año, cerrando así la puerta a las especulaciones que apuntaban al final de la trayectoria del jugador en Stamford Bridge.

Palmer (23 años) se incorporó al Chelsea en el verano de 2023 procedente del Manchester City a cambio de 42,5 millones de libras esterlinas, pese a haber pasado 13 años en la academia del City, y es sabido que el jugador es aficionado del Manchester United desde la infancia.

El mensaje de Palmer a Santos genera interrogantes

Las declaraciones de Gallas coincidieron con la revelación del brasileño André Santos, recién incorporado al Manchester United, sobre el mensaje que recibió de Palmer tras completar su fichaje por "Old Trafford".

Santos, que firmó un contrato de cinco años a cambio de 48 millones de libras esterlinas, más dos millones de libras en variables, dijo: "Recibí un mensaje de Cole por mi fichaje. Me escribió porque nació en Mánchester y conoce todo aquí".

Y añadió: "Me dijo: mucha suerte en tu carrera, te lo mereces. Estoy muy ilusionado de estar aquí con mis nuevos compañeros".

Santos había insistido en abandonar el Chelsea en busca de una oportunidad para jugar como titular de forma regular.