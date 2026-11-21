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Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración del Bayern de Múnich, ha desatado una gran polémica sobre el futuro de Jamal Musiala al insinuar que al futbolista alemán le resultará difícil recuperar de forma continuada su nivel anterior. Las secuelas de su problema de salud lo han apartado de los terrenos de juego y han afectado a su capacidad para alcanzar su mejor forma física y técnica, mientras en el club crece el temor a que la situación se prolongue sin una solución clara.

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Las declaraciones de Rummenigge a la cadena «Sky», tras el empate 1-1 del Bayern de Múnich ante el Colonia, han abierto una oleada de interrogantes sobre el verdadero estado de salud de Musiala y sobre su repercusión en su futuro deportivo. El dirigente bávaro habló con franqueza de la posibilidad de que el jugador no logre recuperar el nivel que acostumbraba a ofrecer, mientras que el diario «Bild» reveló que persisten las dificultades relacionadas con su tratamiento y los efectos secundarios que impiden la regularidad en su rendimiento.

Según la información que circula, el tratamiento de Musiala sigue suponiendo un gran desafío, incluso con los intentos por controlar su estado de salud, ya que se repiten algunos efectos secundarios que le impiden alcanzar con regularidad su máximo nivel de rendimiento.

Además, el uso de distintos medicamentos para afrontar este problema no ha garantizado hasta ahora la superación de todos los obstáculos, lo que mantiene abierta la posibilidad de que se pierda partidos y complica al cuerpo técnico poder contar con él de manera continuada.

La crisis va más allá de lo deportivo y obliga a la directiva del Bayern de Múnich a hacer complejos cálculos económicos. El club se ve en la necesidad de gestionar una situación de salud de la que el jugador no es responsable y, al mismo tiempo, de evaluar el volumen de su inversión y su rentabilidad deportiva en las circunstancias actuales.

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La menor capacidad de Musiala para ofrecer un rendimiento constante plantea dudas sobre el equilibrio entre el elevado salario que percibe el jugador y lo que se espera de él sobre el terreno de juego.

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El asunto es aún más delicado si se tiene en cuenta el contrato que Musiala firmó en febrero de 2025, considerado entonces el mayor de la historia del club, con un salario anual que podría superar los 25 millones de euros, según las estimaciones que circulan.

Estas cifras colocan a la directiva del Bayern ante un reto complicado, sobre todo porque la persistencia de los problemas de salud podría limitar el aprovechamiento de uno de los talentos más destacados en los que el club ha invertido sumas enormes, sin garantías sobre cuándo recuperará su nivel anterior.

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En este contexto, la cuestión de las rebajas salariales ha vuelto a primer plano después de que Uli Hoeneß abriera el debate durante su participación en el programa «Mesa redonda del domingo» de la cadena «BR», en un momento en el que dentro del club existe una tendencia a estudiar la posibilidad de que algunos jugadores renuncien a parte de sus emolumentos durante sus periodos de bajón.

Rummenigge se mostró más tajante al considerar que abordar esta cuestión exige un diálogo directo con el jugador, su familia y su agencia de representación, dado lo difícil que resulta mantener las cifras económicas actuales sin un rendimiento deportivo acorde.

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Pese a la polémica que han generado, las declaraciones de Rummenigge reflejan la magnitud de la preocupación que existe en el Bayern de Múnich por el futuro de Musiala, que sigue ocupando un lugar importante en los planes del club, aunque su estado de salud impone una realidad distinta a la directiva.

El dirigente bávaro descartó que el jugador quiera marcharse y puso en duda que cualquier otro club pudiera ficharlo en las circunstancias actuales. Así, la crisis sigue abierta entre la apuesta por su regreso y la revisión de los compromisos económicos, sin que haya nada decidido sobre el futuro del futbolista ni sobre la posibilidad de que supere sus problemas de salud.