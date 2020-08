El futuro de Marcos Rojo: Estudiantes, Manchester United y el 'no' a Boca

Al defensor se le venció el préstamo en el Pincha, debe regresar a Inglaterra y en el medio lo llamó Riquelme. ¿Su deseo? Tener revancha en La Plata.

Desde que se filtró la foto de Marcos Rojo con la camiseta de Boca en plena cuarentena, los rumores se dispararon y el futuro del defensor parecía definitivamente lejos de , adonde no tuvo el regreso soñado, jugando apenas un partido antes de lesionarse por el resto de la temporada. Sin embargo, el propio futbolista aclaró recientemente cuál es el panorama respecto a su futuro profesional.

Todavía con contrato vigente con el hasta junio del 2021, el zurdo debería presentarse en el club inglés a finales de agosto o principios de septiembre, luego de la finalización de la . Pero su objetivo es otro: quedarse en el Pincha.

"Yo hablé con Solskjaer, el entrenador, hará unas dos semanas. Porque tenía que volver a . Él me dijo 'mirá, ahora terminó la temporada y todos tienen unos días de descanso. Después nos vamos a a jugar la Europa League. No hace falta que te lo diga: vos vas a venir acá, tenés que estar 15 días solo y no voy a contar con vos porque hace 4 meses que no entrenás'", contó Rojo, en declaraciones a Infobae, y continuó: "Ahí le dije que se dice que a principios de agosto vuelven los entrenamientos en la . '¿Si me quedo acá es mejor? Obvio, con tu permiso, puedo entrenarme en Estudiantes', le pregunté. Y ahí me dice: 'Después de la Europa League habrá dos semanas de descanso. Vení cuando estemos para arrancar'".

"Ahora se hablan mil cosas, pero la mayor parte son mentiras. Si me pongo a desmentir tendría que estar todo el día. Yo estoy tranquilo porque hablé. Mi idea además es intentar quedarme en Estudiantes. Jugué un partido, me lesioné y pasó todo esto. No pude disfrutar de la gente. Por eso veré en septiembre si se puede extender el préstamo y seguir algunos meses más", reveló acerca de su futuro, aunque tiene claro que no será sencillo que eso ocurra: "Va a ser difícil. Como no fue fácil el préstamo de ahora. Pero puede ser. Otra vez yo tendría que resignar de mi parte. Estoy dispuesto. Quiero jugar en Estudiantes y sacarme las ganas de jugar en el nuevo estadio. Voy a hacer lo posible para quedarme".

Por otra parte, Rojo dio detalles del contacto telefónico que tuvo con Juan Román Riquelme, vicepresidente xeneize. "Fue una locura. Primero me manda un mensaje el hermano diciéndome que Román quería hablar conmigo. Si no me molestaba. Le digo '¿cómo me va a molestar?'. Pasaron dos o tres días. Ahí me mandan un mensaje, un sábado, que decía 'hola, soy Román. Marcos, disculpame que te moleste. ¿Te puedo llamar?'. Yo estaba en mi casa y digo 'noooo, voy a hablar con Riquelme'. Me temblaban las piernas. Lo había visto una sola vez. Jugamos Estudiantes-Boca", relató, a pura emoción, el defensor que jugó los mundiales 2014 y 2018 con la Seleccion argentina.

Y continuó: "Entonces hablamos, me dijo su idea en Boca. Yo medio que de entrada no cerré nada porque se terminaba mi préstamo en Estudiantes, tenía que volver a Inglaterra. No es lo mismo Boca que Estudiantes, son mucho más conocidos. Por dentro pensé 'quizá Manchester acepta la oferta de ellos'. 'Dejame pensarlo, lo voy a hablar con mi familia', le respondí. Hablé con mi mujer, con mi hermano, con mis amigos... Pero yo si viera que otro jugador en mi lugar se va a Boca pensaría que no está bien. Que de la nada aparezca en Boca no me parece. Esto se lo dije a Román en otra llamada que tuvimos", concluyó, dando prácticamente por descartado su paso al Xeneize, al menos en este mercado.