Como anunció el martes al mediodía el club puntero inglés, el nuevo contrato de Gvardiol queda fechado hasta 2031. De este modo, el City se ha asegurado a largo plazo a una pieza clave que en los últimos meses había sido vinculada con otros grandes clubes.

«En cuanto supe que el City quería ampliar mi contrato, enseguida sentí que eso era lo que quería», subrayó ahora Gvardiol tras su firma. El club cuenta con «un equipo de talla mundial, joven y lleno de potencial. Estoy totalmente convencido de que tendremos mucho éxito en los próximos años», afirmó el jugador de 24 años, muy optimista de cara al futuro.

Según ha trascendido, el City habría hecho más atractiva la renovación de Gvardiol con un generoso aumento salarial. Supuestamente, había competencia de mucho nivel por el jugador, en mayo cobraron fuerza temporalmente las especulaciones sobre un interés del Bayern de Múnich. En junio, sin embargo, Sky informó de que el Bayern se había retirado de la puja por Gvardiol, por quien habría habido que rascarse mucho el bolsillo.

También el Real Madrid habría seguido de cerca a Josko Gvardiol

Al fin y al cabo, el propio City puso sobre la mesa en 2023 la friolera de 90 millones de euros para llevarse a Gvardiol del RB Leipzig a Inglaterra. El elevado precio del croata también habría acabado ahuyentando al Real Madrid, que al parecer también seguía de cerca a Gvardiol. Jose Mourinho, el nuevo entrenador del conjunto blanco, sería un gran admirador del zurdo, que además de actuar en el centro de la defensa también puede desempeñarse como lateral izquierdo. En lugar de Gvardiol, Ibrahima Konate recaló gratis en la capital española.





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Y ahora también reina la claridad en torno a Gvardiol. El internacional croata fue siempre un fijo en los últimos tres años a las órdenes del exentrenador Pep Guardiola, que se despidió al término de la pasada temporada. Sin embargo, en la segunda mitad de la campaña pasada, Gvardiol estuvo de baja durante meses por una fractura de tibia que sufrió en enero.

Manchester City: Josko Gvardiol quiere estar completamente recuperado para el inicio de la temporada

Hacia el final de la temporada todavía pudo disputar dos partidos. Sin embargo, no le alcanzó para llegar en plenitud al Mundial: tras ser titular en los dos primeros encuentros de la fase de grupos contra Inglaterra (2-4) y Panamá (1-0), el ya retirado exseleccionador croata Zlatko Dalic prescindió casi por completo de Gvardiol en el decisivo partido de la fase de grupos contra Ghana (2-1) y también en la amarga eliminación en dieciseisavos de final ante Portugal (1-2). «También él sabe que no puede recuperar tan fácil y rápidamente su mejor forma. [...] No le expondremos a ningún gran riesgo si no está al cien por cien», había dicho Dalic antes del duelo con Portugal sobre la estrella del City, que contra Ghana y los portugueses ingresó en ambos casos solo para los minutos finales.

Como muy tarde para el inicio de la nueva temporada de la Premier League, el 23 de agosto contra el Bournemouth, Gvardiol quiere volver a estar al máximo nivel. El defensa espera mucho de su trabajo con el nuevo entrenador, Enzo Maresca, sucesor de Guardiola: «Creo que juntos podemos lograr grandes cosas», recalcó.