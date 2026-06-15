El futuro de Carl Hoefkens en el NAC Breda es incierto: la historia da un giro inesperado

Según Voetbal International, Carl Hoefkens podría fichar por el OH Leuven. El técnico del NAC Breda es uno de los tres finalistas y parte como favorito para ser el nuevo entrenador.

El interés del Leuven por Hoefkens no es nuevo: los rumores llevan tiempo circulando. El club belga quiere ficharlo del equipo que descendió esta temporada de la Eredivisie.

Anteriormente, Voetbal International había asegurado que se quedaría en el NAC, pero ahora la situación ha cambiado.

En Bélgica, sin embargo, dan por hecho su fichaje, y aseguran que el anterior comunicado del NAC solo buscaba calmar a la afición tras el descenso. El club neerlandés lo niega.

Aunque el técnico asegura estar “motivado hasta la médula” para quedarse en el NAC, el diario flamenco Het Laatste Nieuws sostiene que el fichaje ya es un hecho.

De esta forma, el técnico de 47 años podría regresar a su país natal. Anteriormente dirigió al Club Brugge y al Standard de Lieja durante un breve periodo.

Firmó en Breda en verano de 2024 y en la 2024/25 se mantuvo en la categoría, pero este curso descendió al quedar 17.º.