El futuro de Arturo Vidal sigue estando en Barcelona: "No se toca"

En España aseguran que el volante chileno se negó a escuchar ofertas de otros equipos, por lo que Ernesto Valverde no contempla su salida.

La prensa italiana sorprendió este domingo al afirmar que Arturo Vidal habría acordado los términos personales de su vínculo con , por expreso pedido de Antonio Conte, con quien alcanzó la gloria en la defendiendo a la . Y, de este modo, se reencontraría con Alexis Sánchez después de 12 años desde que ambos coincidieron en , bajo el alero de Claudio Borghi.

¿Qué dorsal utilizaría Alexis Sánchez en Inter de Milán?

Sin embargo, el diario español Sport asegura que el volante chileno no se moverá de la Ciudad Condal, pese a la dura competencia que encontrará para ocupar un sitio estelar en el sobrepoblado mediocampo del “renovado” Barcelona.

“Arturo Vidal no se toca”, se titula una nota que publica esta jornada el citado medio, en la que revelan que el oriundo de San Joaquín le habría ordenado a su representante, Fernando Felicevich, no considerar ofertas de otros equipos, por lo que Ernesto Valverde no contempla su salida.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"El centrocampista chileno está encantado en el club blaugrana y no tiene ninguna intención de cambiar de aires, por mucho que su nombre haya sonado durante este mercado veraniego", indicó el matutitno.

"Arturo Vidal ha dado orden a su representante para que no escuche ninguna oferta, incluida la del Inter. El debate, por lo tanto, está cerrado, por lo menos en lo que respecta a esta ventana del mercado", complementa el portal catalán. Todo en función de frenar también las especulaciones en las que situaban al valor nacional como moneda de cambio al PSG para la vuelta de Neymar a los azulgrana.

El artículo sigue a continuación

"El técnico valora las cualidades de Arturo Vidal, más teniendo en cuenta que en la plantilla no hay otro centrocampista del perfil del chileno", insisten, agregando que el entrenador del campeón liguero pretende que el ex Bayern Munich agarre ritmo de juego y mejore su forma física.

"El objetivo es facilitar al centrocampista que alcance su mejor estado de forma sin prisas. Valverde considera vitales para el equipo el despliegue y la llegada que ofrece Arturo Vidal, pero el internacional chileno necesita estar en su mejor estado físico para dar su versión más competitiva", cierran.

Cabe recordar que el chileno no fue citado para el partido inaugural en La Liga, en el que el equipo culé cayó en su visita al Athletic Bilbao en el Nuevo San Mamés, pero podría reaparecer en la nómina de cara al cruce frente al Betis, programado para el próximo domingo 25.