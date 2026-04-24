El futbolista holandés, con 19 partidos internacionales, se dirige al Liverpool

Micky van de Ven podría dejar el Tottenham el próximo verano. El defensa elige entre Manchester United y Liverpool, y, según el fiable Ben Jacobs, ya tiene preferencia.

Si el Tottenham desciende, se irá; si se salva, el club le ofrecerá renovar, aunque no hay garantías.

La llegada del técnico Roberto De Zerbi podría inclinarlo a quedarse si el club se mantiene en la categoría.

United sigue de cerca su situación, aunque aún no ha contactado con él. Según Jacobs, Liverpool, Barcelona y Real Madrid también le vigilan.

«El gran problema para el United es que, si el Liverpool entra en la puja —y es muy probable—, Van de Ven elegirá sin dudar a los ‘reds’. Lo afirmo con certeza», explica Jacobs en un vídeo.

«Van de Ven quiere jugar con Van Dijk, a quien aún le queda un año de contrato, para sustituirlo al año siguiente como líder de la defensa. Además, toda su familia es aficionada del Liverpool, así que la elección está clara», concluye.