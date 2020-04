"El fútbol volverá cuando diga Sanidad, no Tebas, ni yo, ni nadie"

Lo afirmó el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien pidió además que “LaLiga y la Federación se entiendan más”.

Que el fútbol vuelve a fines de abril. Que vuelve a mediados de mayo. Que vuelve los primeros días de junio. En tiempos de incertidumbres provocadas por la pandemia que afecta al planeta, el ministro de Cultura y Deporte de , José Manuel Rodríguez Uribes, intentó aclarar un punto que no es menor a la hora de la toma de decisiones. “El fútbol volverá cuando diga Sanidad, no Tebas, ni yo, ni nadie”, expresó el representante del Gobierno en una entrevista con el diario As.

“Otra cosa es que entre todos hagamos sugerencias y pensemos en el mejor momento para volver, pero la decisión final será de los expertos porque lo principal es preservar la vida de las personas”, subrayó el ministro. Y agregó: “Sería bueno que tanto como el resto de federaciones, el CSD y desde el Ministerio que yo dirijo pensemos en distintos escenarios, en un calendario posible. El diálogo será fundamental”.

Rodríguez Uribes se refirió también al conflicto continuo entre LaLiga y la Federación: “Esto puede ser una oportunidad, aunque todavía no parece que vayamos en esa línea, para que todos tengamos una mirada común de solidaridad y de complicidad para que salgamos de esta pandemia juntos. Yo espero que LaLiga y la Federación se entiendan más y voy a ayudar a esa concordia entre ambas instituciones”.

Por otra parte, criticó el dinero que se mueve en el fútbol: “A mí siempre me ha parecido que el fútbol se ha movido en cantidades desorbitadas. Es verdad que son las reglas y a los que nos gusta hemos disfrutado de las grandes estrellas en la liga española, pero no es menos cierto que cuando uno se entera de los salarios de muchos jugadores tiene la sensación de tener una dimensión poco humana. Igual esta crisis también hace recapacitar al fútbol hacia la limitación y de pensar en tener un colchón ante crisis como ésta, consiguiendo una racionalidad en los salarios de sus estrellas”.

¿El Gobierno ayudará al fútbol para superar esta crisis? El ministro responde: “El fútbol, sobre todo profesional y de elite, tiene otras opciones de resistencia hasta que se vuelva a la normalidad, pero a mí los que me preocupan son los futbolistas de y Tercera, que viven con un salario más justo. Aquí también es muy importante la solidaridad, entre todos”.