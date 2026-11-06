¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡El fútbol se une ante la tragedia! Estrellas españolas recaudaron más de 100.000 euros para la familia del fallecido delantero del Tenerife Jesús de Miguel

Sigue a GOAL en Google

El fútbol español ha dado una muestra abrumadora de solidaridad tras la trágica muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. Una campaña de recaudación de fondos puesta en marcha para ayudar a la familia del futbolista de 30 años ya ha superado los 100.000 euros en donaciones.

Anuncios

Las estrellas encabezan la recaudación de fondos

Tras la devastadora noticia del fallecimiento de de Miguel a principios de esta semana en Santa Cruz de Tenerife, el mundo del fútbol se ha movilizado rápidamente para ofrecer apoyo económico. Una campaña en GoFundMe, iniciada por Fran Sol, delantero del Hércules CF y excompañero de de Miguel en el Tenerife, ha registrado un extraordinario aumento de las aportaciones. Pese a fijar un objetivo inicial de 5.000 €, la recaudación superó esa cifra en menos de 48 horas y alcanzó una suma de seis cifras gracias a la generosidad tanto de profesionales de renombre como de aficionados anónimos.

Jugadores destacados de La Liga y Segunda División han realizado importantes aportaciones personales. El defensa del Tottenham Hotspur Pedro Porro donó 3.500 €, mientras que el portero de la Real Sociedad Alex Remiro aportó 3.000 €. Entre los nombres destacados que se han sumado a la iniciativa figuran Borja Iglesias, que donó 2.500 €, y los internacionales españoles Alvaro Morata y Álex Baena, que aportaron 1.000 € cada uno.

También han prestado su apoyo Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá y Álvaro Fidalgo, una muestra del profundo impacto que ha tenido la muerte de de Miguel en el fútbol español, según informa El Mundo.

Apoyo institucional e iniciativas de los clubes

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Además de las donaciones de los jugadores, varios dirigentes de clubes también han realizado importantes aportaciones privadas a la causa. El presidente del Cádiz CF, Christian Septien, donó personalmente 15.000 €, una de las mayores contribuciones individuales al fondo. Por su parte, el presidente de la AD Ceuta, Luhay Hamido, añadió otros 3.500 € al total.

Anuncios
Anuncios

Las iniciativas de los clubes continuarán durante toda la temporada. El Burgos CF ha anunciado que donará la recaudación íntegra de las entradas de su partido en casa contra el Tenerife en marzo de 2027. El Almería ha seguido su ejemplo: su presidente, Mohammed Al Khereiji, ha confirmado que toda la recaudación por la venta de entradas para su próximo partido en casa contra el conjunto tinerfeño se destinará a la causa. Estos compromisos a largo plazo garantizan que el recuerdo del delantero siga presente en la competición durante los próximos meses y ofrecen apoyo continuado a sus seres queridos.

Próximos partidos
GRA

GRA

Segunda Division

07 nov 2026

TEN

TEN

Homenajes a de Miguel en toda España

Este fin de semana se han previsto homenajes en todas las categorías del fútbol español para honrar la memoria del delantero fallecido. La Liga, la RFEF y la Liga F han coordinado un homenaje conjunto en el que los jugadores saltarán al campo con camisetas que llevarán el número nueve y el mensaje «Siempre en nuestra memoria». Los árbitros también dirigirán un minuto de silencio antes del inicio de los partidos, que se detendrán brevemente en el minuto nueve para que aficionados y jugadores dediquen un momento de recuerdo al delantero que lució ese dorsal con orgullo.

Los rivales regionales también han dejado a un lado sus diferencias para mostrar su respeto. La UD Las Palmas vestirá este domingo su tercera equipación, azul y blanca, en alusión a los colores tradicionales del Tenerife, mientras que su rival, el Eldense, vestirá de negro en señal de luto. El propio Tenerife organizará un homenaje especial en el estadio Heliodoro Rodríguez Lopez, donde representantes de Las Palmas y de las instituciones del fútbol español se unirán a los aficionados para darle el último adiós.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor