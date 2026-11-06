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El fútbol español ha dado una muestra abrumadora de solidaridad tras la trágica muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. Una campaña de recaudación de fondos puesta en marcha para ayudar a la familia del futbolista de 30 años ya ha superado los 100.000 euros en donaciones.

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Las estrellas encabezan la recaudación de fondos

Tras la devastadora noticia del fallecimiento de de Miguel a principios de esta semana en Santa Cruz de Tenerife, el mundo del fútbol se ha movilizado rápidamente para ofrecer apoyo económico. Una campaña en GoFundMe, iniciada por Fran Sol, delantero del Hércules CF y excompañero de de Miguel en el Tenerife, ha registrado un extraordinario aumento de las aportaciones. Pese a fijar un objetivo inicial de 5.000 €, la recaudación superó esa cifra en menos de 48 horas y alcanzó una suma de seis cifras gracias a la generosidad tanto de profesionales de renombre como de aficionados anónimos.

Jugadores destacados de La Liga y Segunda División han realizado importantes aportaciones personales. El defensa del Tottenham Hotspur Pedro Porro donó 3.500 €, mientras que el portero de la Real Sociedad Alex Remiro aportó 3.000 €. Entre los nombres destacados que se han sumado a la iniciativa figuran Borja Iglesias, que donó 2.500 €, y los internacionales españoles Alvaro Morata y Álex Baena, que aportaron 1.000 € cada uno.

También han prestado su apoyo Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá y Álvaro Fidalgo, una muestra del profundo impacto que ha tenido la muerte de de Miguel en el fútbol español, según informa El Mundo.

Apoyo institucional e iniciativas de los clubes

Getty Images

Además de las donaciones de los jugadores, varios dirigentes de clubes también han realizado importantes aportaciones privadas a la causa. El presidente del Cádiz CF, Christian Septien, donó personalmente 15.000 €, una de las mayores contribuciones individuales al fondo. Por su parte, el presidente de la AD Ceuta, Luhay Hamido, añadió otros 3.500 € al total.

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Las iniciativas de los clubes continuarán durante toda la temporada. El Burgos CF ha anunciado que donará la recaudación íntegra de las entradas de su partido en casa contra el Tenerife en marzo de 2027. El Almería ha seguido su ejemplo: su presidente, Mohammed Al Khereiji, ha confirmado que toda la recaudación por la venta de entradas para su próximo partido en casa contra el conjunto tinerfeño se destinará a la causa. Estos compromisos a largo plazo garantizan que el recuerdo del delantero siga presente en la competición durante los próximos meses y ofrecen apoyo continuado a sus seres queridos.

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Homenajes a de Miguel en toda España

Este fin de semana se han previsto homenajes en todas las categorías del fútbol español para honrar la memoria del delantero fallecido. La Liga, la RFEF y la Liga F han coordinado un homenaje conjunto en el que los jugadores saltarán al campo con camisetas que llevarán el número nueve y el mensaje «Siempre en nuestra memoria». Los árbitros también dirigirán un minuto de silencio antes del inicio de los partidos, que se detendrán brevemente en el minuto nueve para que aficionados y jugadores dediquen un momento de recuerdo al delantero que lució ese dorsal con orgullo.

Los rivales regionales también han dejado a un lado sus diferencias para mostrar su respeto. La UD Las Palmas vestirá este domingo su tercera equipación, azul y blanca, en alusión a los colores tradicionales del Tenerife, mientras que su rival, el Eldense, vestirá de negro en señal de luto. El propio Tenerife organizará un homenaje especial en el estadio Heliodoro Rodríguez Lopez, donde representantes de Las Palmas y de las instituciones del fútbol español se unirán a los aficionados para darle el último adiós.