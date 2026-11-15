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Los aficionados de Cristiano Ronaldo lanzaron un ataque contra la selección de Portugal, tras su abultada derrota como local ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó la tarde de ayer sábado en la ciudad de Braga, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Esto ocurrió en la primera presentación de la selección tras el anuncio de la retirada del juego internacional por parte del capitán del Al-Nassr saudí, mientras que algunos aficionados de la estrella portuguesa mostraron su aprecio por el delantero de Dinamarca, Rasmus Hojlund, después de que marcara dos goles en la portería del equipo de Jorge Jesús.

La selección portuguesa sufrió una dura derrota en su propio terreno, después de que Pierre-Emile Hojbjerg abriera el marcador para Dinamarca, de penalti en el minuto 43, tras señalarse una mano a Rúben Dias.

Hojlund amplió el resultado con dos goles consecutivos, en los minutos 50 y 57, aprovechando la superioridad de la selección danesa al inicio de la segunda parte.

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Joachim Andersen completó el póquer de los visitantes en el minuto 75 con un remate de cabeza, mientras que Bernardo Silva marcó el único gol de Portugal, en el tercer minuto del tiempo añadido, para que la selección danesa lograra una gran victoria en el primer partido de Portugal tras la marcha de su capitán histórico.

El resultado provocó la ira de los aficionados de Ronaldo, que relacionaron la derrota con la ausencia de "el Don", al considerar que las cosas quizá habrían sido diferentes si su estrella favorita hubiera seguido en las filas del equipo.

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Uno de los aficionados escribió a través de la plataforma "X": "Nunca subestimes a Cristiano Ronaldo", mientras que otro comentó: "Ahora se acabó el fútbol portugués, ¡y todo esto es culpa vuestra!!!", y un tercer aficionado escribió: "Sin Ronaldo, no hay fiesta".

Por el contrario, algunos seguidores de la estrella portuguesa optaron por elogiar a Hojlund, después de que el delantero del Nápoles marcara dos goles en pocos minutos, en una escena que provocó comentarios irónicos de los aficionados de Ronaldo, que consideraron que el jugador danés les había dado un motivo para celebrar.

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Uno de los aficionados escribió: "Gracias, Hojlund. Los aficionados de Ronaldo estamos agradecidos por tu contribución", mientras que otro dijo: "Hojlund, deberías haberles regalado a los aficionados de Ronaldo al menos una celebración esta noche", en referencia a la famosa celebración del capitán de Portugal.

Un tercer aficionado comentó: "Hojlund no sabe lo que ha hecho por los aficionados de Ronaldo", mientras que otro escribió: "Rasmus Hojlund, gracias por el buen trabajo, todos los aficionados de Ronaldo te lo agradecen".

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La derrota llegó días después de que Ronaldo anunciara, el 5 de noviembre, su retirada del juego internacional, poniendo fin a una trayectoria que se prolongó durante más de 23 años con la selección portuguesa, en los que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, convirtiéndose en el poseedor del récord en número de participaciones y goles internacionales a nivel de selecciones masculinas.

La decisión de Ronaldo llegó tras una disputa con el director técnico, Jorge Jesús, debido a que no participó frente a Noruega pese a haber realizado los ejercicios de calentamiento, antes de abandonar la concentración de la selección.

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La estrella portuguesa acusó posteriormente a su entrenador de incumplir promesas que le había hecho, respecto a su papel con la selección, y por la forma de explicar la disputa ante los medios de comunicación, antes de que "el Don" anunciara oficialmente la entrega de la camiseta número 7 a la próxima generación, después de haberla llevado durante 23 años, mientras que la selección homenajeó el legado de su capitán antes del enfrentamiento ante Dinamarca, en una noche que terminó con una pesada derrota que reavivó la polémica sobre la ausencia de Ronaldo y el futuro de la selección lusa.