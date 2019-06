El fútbol mundial se viste de luto: último adiós a Reyes

La despedida al zurdo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

José Antonio Reyes se mató en la carretera a los 35 años. La conmoción fue instantánea, demasiado joven, demasiado duro, la dificultad para entender que sucesos así ocurran. Reyes era muy querido, canterano del , el club se ha volcado en homenajear al que fue uno de sus mejores jugadores, campeón de la en cinco ocasiones, el niño que debutó con 16 años y se fue al para llenar las arcas maltrechas del club. Hoy le despiden con una capilla ardiente en el estadio que le vio nacer como futbolista. El último adiós a Reyes.

Llega el féretro de José Antonio Reyes al Ramón Sánchez-Pizjuán.#ReyesLeyenda pic.twitter.com/RFPqDFpEpy — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 de junio de 2019

El evento está siendo retransmitido en directo por los medios del club.

Por allí van desfilando los amigos y los rivales, los que coincidieron con él en un terreno de juego y hoy homenajean a una leyenda sevillista. También cientos de aficionados que disfrutaron con su zurda y hoy le lloran. El primero de todos, el presidente del club, Pepe Castro.

Estuvo allí Sergio Ramos, que cuando debutó en el Sevilla se encontró con Reyes y juntos luego coincidirían en el Madrid y en la Selección. "Hoy es uno de los días más tristes que podemos afrontar, no sólo el sevillismo, sino a nivel personal, es un golpe muy duro, no nos lo creemos todavía, no se puede asimilar en tan poco tiempo. La pérdida de José Antonio es una gran pérdida para todos, era un gran amigo. Estas desgracias pasan en la vida, nos ha tocado otro capítulo después de lo que pasó con Antonio Puerta. Hay que arropar a su familia todo lo posible y mostrarles lo que era, una gran persona que repartió mucho cariño".

Él llegó a la capilla ardiente en la expedición del , compuesta por el presidente Florentino Pérez, Butragueño y Raúl además del camero. También el presidente blanco hizo unas declaraciones: "Tengo que decir que era querido en el mundo entero y lamentamos una pérdida terrible, un jugador de tanta trascendencia, tan jóven..."

Apenados también aparecieron por nervión algunos de sus más queridos excompañeros como Rakitic, Javi Varas, Aleix Vidal, Vitolo, Iborra o Jesús Navas.

Además, también acudió el equipo entero del , donde jugaba Reyes desde el pasado mes de enero y que ha sufrido un golpe fortísimo al enterarse de la noticia. El más afectado, Diego Capel, histórico compañero de Reyes que llegó lloroso a la despedida del zurdo.

"Se ha ido la vida de una persona entrañable, no solo en lo futbolístico, también en lo personal. En el Extremadura estamos hundidos, queremos acompañar a la familia, a la que estaba tan unido, y también lamentamos la pérdida de su primo Jonathan, que siempre estaba con él", expresaba Manuel Franganillo, presidente del club extremeño.

Los capitanes del Extremadura han colocado la bandera del club en el féretro de José Antonio Reyes



Hasta siempre #LEYENDA pic.twitter.com/6BeT20KwOL — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) 2 de junio de 2019

La Real Federación Española de Fútbol ha querido distinguirle con su medalla de oro a título póstumo por su excelente carrera.