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El centrocampista belga Charles De Ketelaere ha asegurado que su paso por la Serie A le ha ayudado a mejorar su madurez táctica antes de un partido decisivo de la Liga de Naciones. De Ketelaere lanzó un mensaje de confianza para animar a Bélgica antes de recibir a Italia en Bruselas.

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El papel crucial de De Ketelaere en el centro del campo de Bélgica

El centrocampista belga Charles De Ketelaere afronta con mucha confianza el decisivo partido de la UEFA Nations League del domingo contra Italia. Tras marcar, al igual que Kevin De Bruyne, en la vital victoria por 2-1 ante Turquía en Esmirna, el jugador del Atalanta se ha consolidado como una pieza clave a las órdenes de Mark van Bommel.

Bélgica afronta ahora un enorme desafío en el Koning Boudewijnstadion, donde luchará por terminar entre los dos primeros del Grupo 1.

La versatilidad táctica de De Ketelaere y su buen momento de forma serán fundamentales si Bélgica quiere superar a una sólida defensa italiana.

Cómo la Serie A transformó el juego de De Ketelaere

Al reflexionar sobre su trayectoria en Italia, el mediapunta reconoció que jugar cada semana en la Serie A ha cambiado profundamente su forma de entender el fútbol y le ha proporcionado una comprensión táctica mucho mayor.

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«El fútbol italiano sin duda me ha cambiado como jugador. Es un estilo de juego diferente, muy táctico. El fútbol italiano me ha hecho madurar», reflexionó De Ketelaere.

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Esa mayor disciplina táctica se ha trasladado sin problemas a la selección y lo ha convertido en una pieza de un valor incalculable para el planteamiento de Van Bommel.

La capacidad de reacción y la fortaleza del equipo

Al repasar la trayectoria de Bélgica, que incluye una convincente victoria inicial por 2-0 ante Italia y una trabajada recuperación tras la derrota frente a Francia, De Ketelaere destacó el espíritu de lucha colectivo de la plantilla.

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«Nos costó al principio, pero después del empate encontramos la solución y jugamos mejor», señaló De Ketelaere al recordar la capacidad de reacción del equipo en sus últimos partidos.

El centrocampista lanzó un mensaje de confianza antes del duelo en Bruselas: «Somos un buen equipo y es difícil ganarnos».

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Bélgica busca una victoria de prestigio en Bruselas

Con la clasificación para cuartos de final en juego, De Ketelaere y sus compañeros saben que necesitarán una actuación de primer nivel ante Italia.

El Koning Boudewijnstadion está preparado para acoger un emocionante duelo táctico entre dos grandes potencias europeas.

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Bélgica contará con el apoyo de su apasionada afición en Bruselas para buscar la victoria que necesita y cerrar por todo lo alto su campaña en la fase de grupos.