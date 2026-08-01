«El fútbol habla todos los idiomas»: Infantino afronta las consecuencias del fracaso de su proyecto con un nuevo comunicado

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), emitió un nuevo comunicado pocas horas después de anunciar que el organismo internacional daba marcha atrás en el proyecto FIFA Forward Enterprise, en un intento por subrayar la continuidad de la línea de "unidad" dentro del fútbol mundial, tras la amplia oleada de rechazo que enfrentó su polémico plan.

Infantino había planteado el proyecto de crear una nueva entidad comercial bajo el nombre de FIFA Forward Enterprise, que se encargaría de gestionar las competiciones y los derechos comerciales pertenecientes a la FIFA, incluida la Copa del Mundo, con la posibilidad de vender una participación de hasta el 20% a inversores del sector privado.

La medida suscitó amplias objeciones, especialmente en el continente europeo, después de que las 55 federaciones nacionales pertenecientes a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunciaran su rechazo al proyecto y amenazaran con boicotear los torneos de la FIFA en caso de seguir adelante con su ejecución.

También se sumaron a la lista de opositores la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), en un momento en el que se intensificaron las críticas por la forma en que se presentó el proyecto, debido a la ausencia de consultas previas con las confederaciones continentales antes de su anuncio.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto propuesto era el plan de vender una participación de la nueva entidad a inversores del sector privado, ya que se vinculó el nombre de la empresa "Thrive Eternal", fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, como uno de los posibles inversores.

Tras el aumento de las presiones, Infantino anunció la retirada oficial del proyecto, asegurando que la propuesta no seguiría adelante debido al estado de división que había provocado dentro del fútbol mundial.

Posteriormente, el presidente de la FIFA publicó un mensaje a través de su cuenta en la plataforma "Instagram" en el que elogió lo que describió como el éxito del Mundial 2026 y su capacidad para unir a distintos pueblos y culturas, y dijo: "El Mundial 2026 reunió a más personas, culturas y comunidades que nunca antes, y mostró el verdadero poder del deporte rey".

Y añadió Infantino: "El fútbol habla todos los idiomas y pertenece a todos, y por eso siempre he creído en su capacidad única para unir a las personas, inspirar esperanza y crear oportunidades".