La Real Federación Española de Fútbol anunció la modificación de la fecha del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, tras decidirse que se celebrará el próximo 23 de noviembre, a la una del mediodía, en lugar de la fecha anterior fijada para el 16 de noviembre.

Según el diario español «Marca», esta decisión está directamente relacionada con la reorganización del calendario de competiciones, después de que la federación se viera obligada a aplazar varios partidos en la Copa del Rey y la Copa de la Reina.

Los aplazamientos obligaron a la federación española a reorganizar el calendario de las competiciones de Copa, así como a buscar nuevas fechas para la disputa de los partidos aplazados, de modo que algunos de estos encuentros se jugarán durante las próximas semanas.

Ante estas novedades, la federación española decidió aplazar el siguiente paso del torneo, para así garantizar la resolución de todas las rondas afectadas por los aplazamientos y conocer con exactitud los equipos que participarán en el sorteo.

De este modo, los clubes clasificados tendrán que esperar una semana más para conocer a sus rivales en esta ronda, que se disputará a partido único, sin enfrentamiento de ida y vuelta.

Las modificaciones anunciadas por la Real Federación Española de Fútbol se extendieron también a la Copa de la Reina femenina «Iberdrola», ya que se decidió celebrar el sorteo de los octavos de final el próximo 26 de noviembre, a las cuatro y media de la tarde.

Al mismo tiempo, las competiciones de Copa se reanudarán durante la próxima semana, con la disputa de los partidos que habían sido aplazados previamente.