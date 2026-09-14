Al final volvió a salir bien. El Bayern de Múnich le arrebató al recién ascendido SV Elversberg sus primeros puntos en la 3.ª jornada de la Bundesliga y acabó ganando 2:1 gracias a una mejora en su rendimiento a partir del minuto 65, cuando el entrenador Vincent Kompany dio entrada de golpe a cuatro estrellas: Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz y Jamal Musiala.

Y como el SV Elversberg había ofrecido ante el Bayern una actuación que una vez más solo merecía respeto, y naturalmente resulta más fácil elogiar tras una victoria, el técnico del Bayern, Vincent Kompany, dijo: "Hoy hemos jugado contra un rival valiente e inteligente".

Elversberg había mostrado "mucha pasión, fue incómodo, pero lo digo como un cumplido". En resumen: el rival había jugado exactamente "como no queríamos". Las explicaciones de Kompany no tuvieron nada de condescendientes; parecía sinceramente impresionado y entusiasmado con este entrenador, este equipo, este club y toda la región.

¿Qué impresiona a Vincent Kompany del SV Elversberg?

Él mismo ya había intentado en su día preservar la identidad y el estilo de juego de la temporada del ascenso tras subir a primera división con un modesto. Pero con el FC Burnley descendió directamente de la Premier League. Eso sí, Kompany también dio el salto al Bayern gracias, al menos en parte, al estilo de juego valiente, aunque en última instancia no exitoso, de su equipo.

Después de tres jornadas, naturalmente, ningún recién ascendido ha asegurado todavía la permanencia, pero de momento nada hace pensar que el SV Elversberg vaya a descender solo un año después de su sensacional ascenso. Al contrario: el equipo juega como si quisiera ir a Europa. Aunque la reestructuración en verano fue bastante importante, el juego de Elversberg da sensación de bloque compacto.

Es cierto que contra el Bayern el conjunto del Sarre tuvo menos posesión que de costumbre. Tampoco su célebre presión fue siempre tan agresiva y valiente como acostumbra. Y, por supuesto, el entrenador del Elversberg, Vincent Wagner, tenía razón en su análisis de que el Bayern aún podía subir una marcha más. Pero aun así su equipo compitió bien y con un poco más de fortuna en el juego perfectamente podría haber logrado un empate.

Getty Images

"De verdad nunca lo había vivido": lo que le gusta a Kompany de Elversberg

Por eso este partido también era difícilmente comparable con el 0:0 de los muniqueses la semana anterior en el campo del Schalke 04. Los de Gelsenkirchen, recién ascendidos como Elversberg, se habían aferrado al punto sobre todo defendiéndose con enorme disciplina, y además el Bayern se desesperó con su falta de acierto de cara a portería. Fue, con todos los respetos a la compacta actuación del Schalke alrededor del sobresaliente portero Loris Karius, un partido que quizá solo en uno de cada 100 casos termina 0:0.

El 2:1 de los muniqueses en Elversberg bien pudo haber acabado 4:1, pero también 2:2, y nadie se habría podido quejar de verdad después. Sobre todo, pese a las numerosas carencias en el juego del campeón récord hasta el cuádruple cambio, fue un partido marcado por cierto nivel. Y al final hizo falta el Bayern de Múnich para derrotar al SV Elversberg en la Bundesliga. "Creo que todavía van a sumar muchos puntos, también contra grandes equipos esta temporada", añadió Kompany.

Probablemente Wagner, el entrenador del Elversberg, ya sería feliz si su equipo simplemente sumara suficientes puntos, sin importar contra qué rivales. Pero, sobre todo, espera que sus jugadores no pierdan el valor ni la fe en su fútbol ni siquiera tras una posible serie de derrotas. Describió así la derrota contra los muniqueses: "Nunca voy a estar contento por una derrota, pero nunca había estado tan contento de que perdiéramos de esta manera".

La SVE ha ganado algunos simpatizantes en los últimos años gracias a su valiente estilo de juego, y desde el domingo Kompany también es uno de ellos. Más aún porque hubo otra cosa del viaje al Sarre que impresionó al entrenador del Bayern.

"Aquí nos recibieron con mucha calidez. En el campo fue una batalla, pero fuera de él todo fue como el fútbol debería ser en un sueño", dijo Kompany, antes de explicar: "Íbamos hacia el hotel y pensé que aquí había un festival. Pero simplemente eran aficionados que nos estaban esperando". Aseguró que eso "de verdad nunca lo había vivido". Y eso ya es decir algo, porque aficionados del Bayern hay en todas partes.

Para Kompany, en cualquier caso, está claro que Elversberg tiene que seguir en la Bundesliga. "Le deseo a Elversberg lo mejor", dijo Kompany, también "para que podamos volver a venir el año que viene".