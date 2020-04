El fútbol argentino que viene: ¿dos años sin descensos y puertas cerradas hasta 2021?

Mientras los dirigentes de AFA trabajan en una reestructuración del torneo, Lammens adelantó que será muy difícil que este año se juegue con público.

Con la pelota detenida desde el 17 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, todavía no hay siquiera una fecha estimada para la reanudación del fútbol argentino. Pero sí hay una certeza: cuando la pelota vuelva a rodar, nada será igual a como era. Mientras algunos dirigentes de la Superliga trabajan en pos de una reestructuración total de los campeonatos, que podría incluir tanto la eliminación de los descensos como un cambio en los calendarios, desde el gobierno avisaron que, una vez que regrese la actividad, habrá que prepararse para un largo tiempo sin público en los estadios.

La semana pasada, la mesa chica de la Primera División se reunió vía teleconferencia y comenzó a delinear una hoja de ruta que luego le llevará al resto de los clubes para definir el futuro. El proyecto estipula que durante este año se disputen las fechas restantes de la Copa Superliga para definir los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana de 2021 y luego se ajuste el calendario al del resto de Sudamérica con una temporada de febrero a diciembre, en lugar del esquema actual de julio - mayo, que está adaptado a las ligas europeas.

La otra gran novedad que se propondrá será la anulación de los descensos durante dos años, pero no así de los ascensos desde la Primera Nacional: así, como este año no bajaría ninguno de los clubes que están peleando por la permanencia, en 2021 la Primera División tendría 26 equipos. Luego, en 2022 el torneo contaría con 28 clubes en la máxima categoría. La justificación que hacen los autores del proyecto de esta idea es más económica que deportiva: los directivos saben que se vienen años de austeridad y consideran que, sin riesgos de perder la categoría, los clubes más comprometidos no necesitarán armar planteles caros que lastimen sus finanzas.

Más equipos

¿Qué pasará una vez transcurrido ese período de gracia? La idea de los autores del proyecto es eliminar los Promedios, tal como desea Claudio Tapia, y definir los descensos a través de la tabla general de la temporada, como en el resto del mundo. La cantidad de equipos que bajarían a fines de 2022 aún no está definida.

Más allá de lo que se defina en la AFA, los dirigentes ya saben que la vuelta de la actividad será con partidos a puertas cerradas."El fútbol con público va a tardar un tiempo. Por lo menos hasta bien entrado fin de año, seguro. Es un riesgo innecesario", adelantó Matías Lammens. En diálogo con el programa Fútbol Sin Manchas, el ministro de Turismo y Deportes explicó: "Es muy difícil dar un pronóstico preciso o certero. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho. Uno sabe que si das un paso adelante, luego podés dar dos para atrás, está el miedo de abrir y que se dispare la curva de contagios".