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El Fulham lidera la carrera por fichar al extremo del Real Betis Rodrigo Riquelme de cara al mercado de invierno, mientras varios clubes europeos siguen al español. El conjunto de LaLiga ha fijado una valoración mínima de 20 millones de euros para el atacante de 26 años tras su buen inicio de temporada en Sevilla.

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El Fulham encabeza la pugna por su fichaje este invierno

Según TEAMtalk, el Fulham estudia opciones para reforzar las bandas este invierno y considera a Riquelme un objetivo ideal tras su buen rendimiento a las órdenes de Manuel Pellegrini. El atacante nacido en Madrid se ha convertido en titular habitual en el Estadio Benito Villamarín esta temporada, con tres goles y dos asistencias en 14 partidos. Sin embargo, el Betis mantiene la calma respecto a su situación y no tiene ninguna necesidad de venderlo en enero.

Ojeadores europeos siguen al polivalente extremo

Aunque el club del oeste de Londres está en primera línea, el informe señala que el Coventry City, también inglés y dirigido por Frank Lampard, sigue de cerca su evolución. Más allá de la Premier League, cuatro clubes de la Serie A, Roma, Nápoles, Lazio y Como, han enviado ojeadores para verlo jugar, al igual que varios clubes de la Bundesliga cuyos nombres no se han revelado.

Algunos de esos pretendientes italianos ya han realizado consultas preliminares sobre una posible operación en enero, impresionados por su capacidad para jugar con eficacia en cualquiera de las dos bandas. Sus cifras en Andalucía suponen una clara mejora respecto a su etapa en el Atlético de Madrid, el club en el que se formó, donde la falta de oportunidades lo limitó a cinco goles y siete asistencias en 75 partidos.

El reparto de sus derechos complica una posible venta

Ante el creciente interés, fuentes cercanas indican que el club español exigirá al menos 20 millones de euros (17 millones de libras/22,5 millones de dólares) antes de considerar ofertas por un jugador con contrato hasta 2030. La negociación de un traspaso se complica aún más por las condiciones de su llegada en el verano de 2025, cuando el club sevillano pagó 8 millones de euros para adquirir el 50 % de sus derechos económicos.

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Como el Atlético de Madrid conservó la otra mitad de los derechos sobre el jugador, cualquier posible comprador deberá alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambos clubes de LaLiga. Cada uno intentará obtener un buen beneficio de una futura venta, lo que otorga al Betis una importante ventaja en la negociación.

Una decisión en verano sigue siendo el desenlace más probable

Con tantos clubes pendientes de su evolución y un precio de salida fijado, se espera que la situación de Riquelme dé mucho que hablar en las próximas semanas. No obstante, será difícil sacar de España a un jugador clave en el once titular de Pellegrini a mitad de temporada. Si cerrar un traspaso este invierno resulta demasiado complicado, la decisión definitiva sobre su próximo destino probablemente tendrá que esperar hasta el próximo verano.