Su velocidad no fue fruto de la casualidad ni únicamente el resultado de duros entrenamientos en el gimnasio, sino una receta secreta procedente de la cocina nigeriana. Así reveló la estrella alemana Karim Adeyemi el verdadero secreto detrás de ser el jugador más rápido de la liga alemana.

Todo tiene una explicación, incluso la velocidad sobrehumana de un futbolista. Y tras su gol legendario con la camiseta del Borussia Dortmund ante el Chelsea en la Liga de Campeones de Europa en febrero de 2023, Adeyemi decidió revelar la fuente de su poder.

El delantero, que entonces tenía solo 21 años y ostentaba el récord de la mayor velocidad en la Bundesliga, no atribuyó el mérito a un complejo programa físico, sino a los genes de su padre nigeriano y a un plato tradicional que aprendió de sus raíces familiares.

En una entrevista reveladora recogida por el diario español "Mundo Deportivo" tras el partido, Adeyemi soltó una sorpresa al atribuir su asombrosa capacidad para correr a un plato llamado "fufu" y conocido localmente como "akpu".

Y el "fufu" no es una comida cualquiera, sino un plato africano básico y sagrado en la dieta nigeriana, que consiste en una masa blanda, espesa y muy elástica, elaborada exclusivamente con yuca fermentada y hervida, y que aporta al cuerpo una energía enorme y sostenida.

Este "combustible nigeriano" es lo que hizo que Adeyemi alcanzara velocidades increíbles que oscilaron entre los 36,6 y los 36,7 kilómetros por hora en partidos oficiales, registrándose algunas mediciones con picos de velocidad superiores a esa cifra, convirtiéndolo de un simple talento veloz en un misil humano imparable.

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