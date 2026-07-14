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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El Francia-España es una cita histórica para Deschamps y Yamal

Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
D. Deschamps
Francia
España
EE. UU.

Deschamps bate un récord legendario... y Yamal entra en la lista de los inmortales

En minutos comenzará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España en Dallas.

Francia aspira a su tercera final consecutiva tras ganar en 2018 y perder en 2022 ante Argentina en penaltis.

España busca su segunda final desde su único título, logrado en Sudáfrica 2010.

Didier Deschamps, seleccionador francés, hará historia al dirigir su partido 26 en Mundiales, superando el récord de Helmut Schön (25).

Pero no solo Francia acumula cifras llamativas: la joven estrella española Lamine Yamal también hará historia.

Con 19 años y un día, Yamal se convertirá en el tercer jugador más joven en disputar una semifinal, solo por detrás de Pelé (17 años y 8 meses) y Giuseppe Bergomi (18 años y 6 meses).

El ganador de este duelo jugará la final contra el vencedor de la otra semifinal, que disputarán Argentina e Inglaterra mañana.

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