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El Fortuna Sittard perdió por primera vez en la Eredivisie desde el 12 de septiembre. El equipo de Danny Buijs parecía encaminado a llevarse los puntos en casa, pero el sc Heerenveen golpeó dos veces en los últimos minutos: 1-2.

En una primera parte espesa, el Heerenveen tuvo la posesión, aunque sin generar grandes ocasiones. Ringo Meerveld fue quien más cerca estuvo de abrir el marcador, pero Luuk Koopmans reaccionó bien para evitarlo.

Pese a tener poco el balón, el Fortuna sí consiguió crear algunas ocasiones. Tras una rápida transición, Kristoffer Peterson disparó a las manos de Bernt Klaverboer, mientras que Rodrigo Guth cabeceó por muy poco por encima del larguero un córner de Mohammed Ihattaren.

Así pues, no hubo goles antes del descanso en Sittard. Eso cambió pronto tras la reanudación. Justin Hübner remató con contundencia a la red, de cabeza, un córner de Shiloh ‘t Zand: 1-0.

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El gol hizo que el Fortuna se centrara aún más en defender. El equipo de Buijs redujo los espacios al mínimo y el Heerenveen tuvo muchas dificultades para encontrar huecos.

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Las ocasiones escasearon y el Heerenveen tampoco aprovechó las que tuvo. Koopmans desvió al larguero un gran disparo de Maxence Rivera, y una jugada embarullada en el área tampoco dio fruto al conjunto frisón.

A los ochenta minutos, Dylan Vente creyó haber marcado por fin el empate, pero el árbitro Jannick van der Laan había señalado una falta de Robert Uldrikis. Con la pierna levantada, estuvo a punto de golpear en la cara a un rival, por lo que el tanto no subió al marcador.

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Aun así, la jugada dio paso a una auténtica ofensiva final del Heerenveen, que empezó a encadenar ocasiones. Vente dispuso de dos oportunidades clarísimas, pero el delantero no estuvo acertado. El 1-1 acabó llegando: Uldrikis envió el balón a la red tras tocar en Guth.

Estalló la alegría en la grada visitante, donde los aficionados frisones desplazados ya celebraban el punto. Pero un minuto después llegó algo aún mejor. Tras un caos absoluto en el área, el balón cayó a los pies de Luca Oyen, que marcó el 1-2 en el tiempo añadido. Los puntos se fueron así a Heerenveen, que, con su sexta victoria consecutiva, se instala entre los mejores de la Eredivisie.