El Fortuna Sittard ficha a su tercer refuerzo de verano procedente del Club Brugge: «Me siento muy a gusto y en casa»

El Fortuna Sittard ha anunciado la llegada del defensa Siebe Wylin, procedente del Club Brugge, con un contrato de dos años.

Wylin, belga de 23 años, juega como lateral derecho. Se formó en las canteras del KSV Roeselare, el Club Brugge y el KV Oostende.

En 2019 pasó al Oostende, donde debutó en Primera y jugó 47 partidos durante cinco años.

Hace dos años volvió al Club Brugge y se consolidó en el filial, donde disputó 49 partidos sin llegar a debutar con el primer equipo.

«Con Siebe fichamos a un defensa con mucho talento que encaja a la perfección en el perfil que buscábamos», explica el director técnico Joris Mathijsen.

«Confiamos en sus cualidades y deseamos ver su evolución en el Fortuna». Wylin añade: «Mis primeras impresiones son muy positivas».

«Es la primera vez que dejo Flandes Occidental, así que la sensación que me transmitió el Fortuna fue muy importante. Desde el primer contacto me sentí acogido y en confianza».

«Tengo muchas ganas de empezar este nuevo capítulo y de conocer mañana a mis nuevos compañeros», afirma Wylin.

Es el tercer fichaje del verano tras Sven Simons (FC Eindhoven) y Lequincio Zeefuik (cedido por el AZ), mientras que el miércoles se anunció la salida del internacional congoleño Samuel Bastien.

«La rescisión del contrato permite a ambos dar un paso adelante», informó el club.