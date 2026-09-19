El Fortuna Sittard sumó este sábado por la noche su cuarta victoria de la temporada en la Eredivisie VriendenLoterij. El equipo del entrenador Danny Buijs fue ligeramente superior al Willem II: 0-1, gracias a un gol de Philip Brittijn.

La ausencia más llamativa en el once inicial en Tilburg fue la de Lequincio Zeefuik. El delantero de 21 años tuvo que conformarse con un papel de suplente, ya que el entrenador Danny Buijs apostó en ataque por Ole Romeny y Anthony Descotte.

Muy pronto en el partido pareció que el Fortuna iba a tener un penalti. Ivo Pinto cayó al césped tras un duelo con Nathan Tjoe-A-On y Dennis Higler fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor. Sin embargo, tras ver las imágenes, el árbitro decidió mantener su decisión: no hubo penalti.

Poco después hubo emoción en el área al otro lado del campo. Con un buen pase, Eser Gürbüz dejó a su compañero Devin Haen cara a cara con Mattijs Branderhorst, pero el portero del Fortuna evitó el gol.

En el resto de la primera parte, el Fortuna llevó el peso del juego. Fue especialmente amenazante por medio de Mohamed Ihattaren, sobre todo con sus centros, pero eso no se tradujo en goles antes del descanso.

Tras el descanso, el Fortuna generó peligro por medio de Brittijn (parada de Maxime Delanghe) y del ya ingresado Zeefuik (fuera). Por parte del Willem II, Uriël van Aalst vio cómo Branderhorst desviaba su intento fuera de la portería.

A Zeefuik todavía le anularon un gol porque previamente se había cometido una falta. Pero a diez minutos del final, los visitantes acabaron encontrando premio: Ihattaren centró, Zeefuik cabeceó, Delanghe salvó, pero en el rechace Brittijn acabó marcando el 0-1.

Eso sería todo. El Fortuna asciende gracias a la victoria hasta una meritoria sexta plaza en la Eredivisie. El Willem II es colista con solo dos puntos.