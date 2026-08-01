La directiva del Al Hilal saudí ha comenzado a moverse con antelación para resolver uno de los asuntos más importantes fuera del terreno de juego, después de que varios informes revelaran que la empresa del club estudia renovar el contrato del estadio Kingdom Arena, que finaliza al término de la temporada 2026-2027, en un paso que confirma el apego del "Líder" a su estadio, convertido en uno de los factores más destacados de su fortaleza durante los últimos años.

Desde la inauguración del Kingdom Arena, el estadio dejó de ser un simple lugar para albergar partidos y se convirtió en parte de la nueva identidad del Al Hilal, ligado a los logros y triunfos más destacados, transformándose en una fortaleza de la que resulta difícil para los rivales salir con un resultado positivo.

Más que un simple estadio

El Al Hilal logró construir una relación excepcional con el Kingdom Arena, tanto en el aspecto deportivo como en el de la afición, ya que los aficionados se acostumbraron a llenar las gradas en la mayoría de los partidos, lo que otorgó al equipo una clara ventaja en su terreno, especialmente en los grandes enfrentamientos a nivel local y continental.

Asimismo, la moderna infraestructura del estadio contribuyó a ofrecer un entorno profesional e integral para el primer equipo, tanto en lo relativo a la calidad del césped como a las instalaciones y servicios, algo que se reflejó de forma directa en el nivel de rendimiento dentro de los partidos.

Estabilidad deportiva y comercial

El apego del Al Hilal al Kingdom Arena no se vincula únicamente al aspecto deportivo, sino que se extiende también al ámbito de la inversión, pues el estadio se ha convertido en uno de los activos comerciales más importantes del club, a través de los derechos de denominación, los patrocinios y los ingresos por la afición, además de la celebración de diferentes eventos.

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Por ello, la renovación del contrato otorga al Al Hilal una estabilidad a largo plazo y evita que la directiva entre en nuevas negociaciones para buscar un estadio alternativo, con el que el equipo podría perder parte de la ventaja que ha construido a lo largo de las temporadas pasadas.

Un mensaje para el futuro

Ante la creciente competencia entre los clubes de la Roshn Saudi League, el Al Hilal es consciente de que preservar los elementos del éxito no es menos importante que fichar estrellas, por lo que el apego al Kingdom Arena parece un paso lógico dentro del proyecto del club, que busca mantener la hegemonía a nivel local y competir con fuerza por los títulos continentales y mundiales.

Por eso, el asunto de la renovación del contrato del estadio no representa un mero trámite administrativo, sino un paso estratégico para preservar el "Reino del Al Hilal", que se ha convertido en una de sus armas más importantes dentro del terreno de juego.