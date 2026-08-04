Union Saint-Gilloise y FK Bodø/Glimt han empatado 3-3 en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League tras un encuentro en gran parte espectacular. Los belgas parecían encaminados a ganar por 3-2 gracias a un gol tardío de Promise David, pero Odin Bjørtuft no estaba por la labor. Los posibles rivales del NEC en los play-offs volverán a enfrentarse el próximo jueves, esta vez en el Aspmyra Stadionde Noruega.

Union afrontó el duelo con confianza. El conjunto bruselense ganó el viernes la Supercopa de Bélgica en los penaltis a costa del Club Brujas. Bodø ganó sus últimos cinco partidos de liga y ha vuelto a meterse en la pelea por el título con Viking FK.

Dado el sobresaliente rendimiento de Bodø en la Champions League, ese equipo podía ser considerado de antemano como el favorito en esta eliminatoria. Los noruegos, eliminados por el Sporting de Portugal solo en octavos de final, también asestaron el primer golpe.

El capitán Patrick Berg se colocó detrás del balón al borde del minuto veinte en un lanzamiento de falta y curvó el balón de forma magnífica por detrás del batido guardameta Vic Chambaere, sucesor de Kjell Scherpen, que se marchó al Ipswich Town: 0-1.

A pesar de ese golpe, Union solo necesitó cinco minutos para empatar. El portero Nikita Haikin apenas pudo despejar un centro desde la derecha y Raul Florucz lo aprovechó al máximo con un seco disparo: 1-1.

En una espectacular primera parte, Bodø fue el siguiente equipo en golpear. Ola Brynhildsen sintió la manita de Kevin Mac Allister, se dejó caer con gusto y vio cómo el árbitro señalaba penalti. Ole Blomberg no falló: 1-2.

Pero la primera parte aún no había terminado. En el cuarto minuto del tiempo añadido, Florucz volvió a mostrar su clase. El austríaco remató de forma acrobática a la red un centro de Guilherme Smith: 2-2.

En la segunda mitad, Bodø se dio visiblemente por satisfecho con el empate. Union intentó generar algo de presión por momentos, pero parecía carecer de pegada.

A pocos minutos del final, Union golpeó con dureza de todos modos. El suplente David sorprendió a Haikin en el primer palo. La euforia desapareció pronto, porque en el tiempo añadido el defensa Bjørtuft cabeceó a Bodø hacia un resultado prometedor: 3-3.