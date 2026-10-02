Las sanciones que podría sufrir el Manchester City, dirigido por el italiano Enzo Maresca, en caso de imponerse, tras ser declarado culpable de los cargos por infracción de la normativa financiera de la Premier League, podrían no limitarse únicamente al ámbito deportivo.

El diario Marca, citando a la cadena Sky Sports, informó de que el Comité del Tesoro de Reino Unido envió una carta a la Agencia Tributaria y de Aduanas, autoridad responsable de los impuestos, los pagos y las aduanas en el Reino Unido, para preguntar sobre las repercusiones fiscales de la investigación que la Premier League lleva a cabo sobre el Manchester City.

Dicho de otro modo, la agencia tributaria británica podría investigar si el Manchester City pagó la cantidad correcta de impuestos durante las nueve temporadas en las que quedó probada la comisión de infracciones de la normativa financiera de la Premier League.

Uno de los ejemplos de ello es el doble contrato de Roberto Mancini, revelado por la revista alemana Der Spiegel en 2018, a través de las filtraciones conocidas como «Football Leaks».

Algunos de los correos electrónicos que se publicaron entonces apuntaban a que el técnico italiano, que actualmente dirige a la selección de Italia, tenía dos contratos: el primero para entrenar al Manchester City, por el que percibía 1,45 millones de libras esterlinas, y el segundo por el que se abonaban 1,75 millones de libras esterlinas anuales a una empresa vinculada a Mancini.

Pero este es solo un ejemplo, ya que las repercusiones, por el momento, no van más allá de la existencia de esta información. No obstante, la cadena Sky Sports informó de que el Comité del Tesoro quiere asegurarse de forma categórica de que la agencia tributaria británica investigue lo ocurrido.



