Bajó el telón sobre el recorrido de los representantes de la Kings League de Oriente Medio y el Norte de África, los equipos DR7, dirigido por el creador de contenido saudí Mofarreh Aseeri "Darbaha", y FWZ, dirigido por el creador de contenido kuwaití Fawaz Al-Shammari, en el Mundial de Clubes de la Kings League 2026, tras su eliminación de las competiciones de la ronda de última oportunidad en la ciudad italiana de Milán.

El equipo DR7 protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar al campeón defensor Los Troncos en el partido inaugural, antes de despedirse de la competición tras su derrota ante el campeón de la Kings League brasileña DesimpaiN.

Por su parte, FWZ puso fin a su recorrido tras caer ante el campeón de la Kings League italiana Alpak FC, después de su llamativa victoria sobre el gigante español Porcinos en la ronda anterior.

Pese al final de sus recorridos, ambos equipos ofrecieron niveles competitivos que confirmaron la capacidad de los clubes de la Kings League de la región de Oriente Medio y el Norte de África para medirse con la élite de los equipos del torneo mundial.

Las competiciones del Mundial de Clubes de la Kings League continúan en Milán con la disputa de los partidos de cuartos de final, y el torneo se cerrará con los enfrentamientos de la Final Four mañana sábado.