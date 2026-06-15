¿El final de su carrera? Condenan a una estrella española a ocho años de cárcel por delitos sexuales

El Tribunal de Apelación de Valencia ha condenado a Rafa Mir, delantero del Elche, a ocho años y medio de prisión por abuso sexual con agravantes. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el jugador jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla.

La Sala Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, ignorando la petición fiscal de 10 años y medio, le ha impuesto 7 años por abuso sexual y 18 meses por agresión y lesiones.

La sentencia puede recurrirse ante instancias superiores.

Además, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 10 años y debe indemnizarla con 14 000 euros por lesiones físicas y 50 000 euros por daños psicológicos.