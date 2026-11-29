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Manuel Neuer, leyenda del Bayern de Múnich y de Alemania, ha confirmado su intención de retirarse del fútbol profesional al término de la presente temporada. El veterano portero, que ha marcado una época en su posición, pondrá fin a su ilustre carrera cuando expire su contrato con el club en mayo.

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Neuer confirma que se marchará en verano

El fútbol alemán se prepara para un cambio de gran calado después de que Neuer anunciara que dejará el fútbol al término de la temporada 2026-27. El portero, de 40 años, ha decidido que su etapa al máximo nivel llegará a su fin este próximo verano. Durante una visita a un club de aficionados el domingo, el capitán del Bayern de Múnich dejó claras sus intenciones y dio comienzo a una larga despedida para uno de los jugadores más laureados del club.

Neuer habló con franqueza sobre su futuro y explicó que está mentalmente preparado para dejar los terrenos de juego tras más de dos décadas como profesional. "Supongo que no seguiré jugando después de este verano. Ahora intento disfrutar del tiempo que me queda", dijo en unas declaraciones compartidas por Florian Plettenberg.

El veterano también reveló que llevaba tiempo meditando la decisión y admitió que, al final de la temporada pasada, ya se sentía preparado al 85 % para colgar los guantes y comenzar una nueva etapa en su vida.

Un legado sin igual

La marcha de Neuer pondrá fin a una era repleta de títulos en Baviera, donde ha sido un fijo en el once titular desde su llegada procedente del Schalke en 2011. Durante su etapa en el club, ha ayudado al Bayern a dominar el fútbol nacional y a conquistar varios títulos de la Champions League, hasta convertirse en una pieza fundamental de su identidad.

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Su decisión de retirarse en mayo llega después de su retirada de la selección tras la Eurocopa 2024 y refleja una despedida gradual de su carrera. El portero se centra ahora en disfrutar de sus últimos meses como deportista profesional antes de que expire oficialmente su contrato.

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La noticia ha provocado una oleada de homenajes en las redes sociales y en el mundo del fútbol, mientras los aficionados se preparan para despedir a un jugador que revolucionó la posición. Su capacidad para actuar como un jugador de campo más, unida a sus paradas de talla mundial y a su imponente presencia, ha establecido un referente para todos los jóvenes porteros del mundo. A medida que la presente temporada entra en sus meses decisivos, Neuer acaparará inevitablemente aún más atención mientras intenta guiar al Bayern hacia unos últimos títulos antes de que su histórica carrera llegue a su fin.

El Bayern busca sucesor

Con la marcha de una figura de semejante peso ya decidida, los responsables del Bayern de Múnich trabajan para asegurar el futuro de la portería. El vacío que dejará un jugador de la talla de Neuer será enorme, tanto por su calidad sobre el césped como por su liderazgo en el vestuario. Según apuntan diversas informaciones, el gigante bávaro ya ha identificado al candidato para tomar el relevo de la leyenda.

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Mientras comienza la transición hacia una nueva era, la atención inmediata sigue puesta en la temporada actual y en el deseo de Neuer de despedirse por todo lo alto. El Bayern ocupa ahora la tercera plaza de la Bundesliga tras empatar sin goles ante el Hamburgo, y el legendario portero estará decidido a sumar más títulos a su palmarés antes de marcharse.