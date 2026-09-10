El fin de la guerra fría en Madrid: los entresijos de la reconciliación entre Tchouaméni y Valverde

Pese a la victoria sobre el Inter de Milán en la Champions League, la tormenta de dudas sigue golpeando los pasillos del Real Madrid, pero en medio de todo este ruido, el periodista cercano al club Javier Herráiz salió a zanjar la mayor polémica dentro del vestuario y afirmó: la famosa disputa entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde ha terminado por completo.

Herráiz reveló, en una entrevista destacada con la radio española "SER Deportivos", la naturaleza de la relación actual entre los dos centrocampistas, negando que la disputa surgida entre ambos la temporada pasada sea la razón de que no jueguen juntos.

El periodista español dijo: "Pregunté por la naturaleza de su relación personal y me dijeron que es buena. Alguien cercano al equipo me contó que no son amigos íntimos, pero que han superado la disputa de forma definitiva. Son jugadores profesionales y maduros, y no habrá ningún problema".

Y añadió: "Me informaron desde fuentes bien informadas que han resuelto la disputa, y creo que los veremos jugar juntos de nuevo, aunque esa no sea la situación habitual en este momento".

Las declaraciones de Herráiz coincidieron por completo con lo que dijo el entrenador José Mourinho al ser preguntado por el asunto, ya que el portugués, por su parte, confirmó que la página está pasada.

Las secuelas de la victoria sobre el Inter y la prueba del Rayo

El Real Madrid sigue viviendo bajo el eco de su último partido en la Champions League el pasado martes contra el Inter de Milán, pues, a pesar de lograr la victoria, el dominio del balón del conjunto italiano provocó abucheos de la afición del Bernabéu y dudas sobre el rendimiento del equipo.

Herráiz comenta al respecto diciendo: "Hay mucha polémica en torno al Real Madrid, pero al final ganaron el partido. No fue un desastre como lo pintan algunos. Incluso Vinicius se esforzó al máximo y recuperó el balón 9 veces; quizás no está en su mejor momento y debería jugar 60 minutos en lugar de 90, pero esa es una decisión que corresponde a Mourinho".

El equipo tendrá la oportunidad de reconciliarse con su afición el próximo sábado ante el Rayo Vallecano, y lo paradójico es que Mourinho no se verá obligado esta vez a reinventar el centro del campo, ya que se apoyará en Fede Valverde como pilar fundamental junto a uno de los dos, Arda Güler o el recién llegado Bernardo Silva, y Herráiz dijo: "El equipo lo notará".

Está previsto que Mourinho aclare todos estos asuntos en su rueda de prensa del viernes, que se celebrará de forma excepcional en el estadio Santiago Bernabéu y no en Valdebebas, debido a la cercanía de la ciudad deportiva al circuito "Madring" destinado a las carreras de Fórmula 1.

¿Quién será el verdadero socio de Valverde?

Pese a la confirmación del fin de la disputa, los indicios apuntan a que la dupla Tchouaméni-Valverde no será la titular esta temporada por razones puramente técnicas, y no personales.

Según Herráiz, la posición que ocupa actualmente el francés irá más adelante a Bernardo Silva, y luego al turco Arda Güler, que juega actualmente en una posición adelantada pero se espera que retroceda gradualmente hasta convertirse en pivote.

Herráiz citó a dos leyendas del club para justificar esta transformación: "Ocurrió con Luka Modric, que jugaba en una posición muy adelantada y luego retrocedió, e incluso con Toni Kroos, que llegó del Bayern Múnich como centrocampista ofensivo y acabó como doble pivote".

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Y concluyó: "Ambos llevaron al Real Madrid a tres títulos consecutivos de la Champions League; algunos dijeron entonces que no podían jugar juntos porque eran mayores. Dios mío, quiero a uno de ellos ahora".