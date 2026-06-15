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Abdelmawgood Samir

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El fichaje ya es oficial: un antiguo pupilo de Mourinho se une a él en el Real Madrid

Fichajes
Real Madrid
S. Khedira
J. Mourinho
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¿Quién es?

Sami Khedira regresa al Real Madrid once años después, ahora como asistente de José Mourinho, a partir de julio.

Según el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, «el acuerdo es oficial: Mourinho contactó con Khedira y el alemán aceptó».

El exjugador madridista (2010-2015) asumirá el cargo en julio, pese a no tener experiencia como técnico tras retirarse en 2017.

Khedira mantiene una estrecha relación con Mourinho desde su etapa en el Real Madrid (2010-2013), cuando fue uno de sus jugadores más cercanos, lo que explica el deseo del “Special One” de contar con él pese a su falta de experiencia como entrenador.

Desde su retiro en 2017 se ha desempeñado como analista televisivo en Alemania. Mourinho confía en su conocimiento del club y en su relación con los jugadores, y busca un cuerpo técnico equilibrado que combine la experiencia de sus cinco ayudantes habituales con la cercanía a la cultura madridista que aporta Khedira.

Así se completa el cuerpo técnico de Mourinho en su regreso al club, junto a los cinco ayudantes que ya trabajaron con él anteriormente.

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