El fichaje ya es oficial: Rodri se marcha al Barcelona

El Barcelona cerró el fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, tras un largo tira y afloja, para reforzar al equipo catalán a partir de la nueva temporada.

El futuro de Rodri era incierto tras el final del Mundial, con España coronándose campeona, y con el jugador del Manchester City recibiendo el premio al mejor jugador, en medio de los intentos del Real Madrid y el Barcelona por hacerse con sus servicios.

El Real Madrid era el más cercano a fichar a Rodri en un principio, antes de que la operación se inclinara hacia el Barcelona en los últimos días.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, confirmó que la operación del traspaso de Rodri al Barcelona se ha cerrado.

Romano señaló a través de su cuenta oficial en «X»: «Rodri al Barcelona. Acuerdo alcanzado para el traspaso del centrocampista español del Manchester City al Barcelona».

Y añadió: «Todo está listo para el jugador ganador del Balón de Oro. El Manchester City ha dado luz verde a la última oferta presentada por el Barcelona».

Continuó: «Rodri firmará un contrato de cuatro años con el Barcelona durante la próxima semana, un contrato que se extenderá hasta junio de 2030».

Explicó: «El Barcelona ya ha comenzado a organizar el viaje y la realización del reconocimiento médico tanto para Rodri como para João Cancelo».

Los últimos días fueron testigos de intensos esfuerzos por parte del Barcelona para cerrar el fichaje de Rodri, presentando más de una oferta al Manchester City, y algunos informes de prensa mencionaron que la última oferta ascendía a 70 millones de euros.

Cabe señalar que Rodri, al que le queda un año de contrato con los Citizens, se ausentó del partido que el Manchester City disputó este domingo ante el Arsenal en la Community Shield inglesa, que terminó con victoria de los Gunners (3-0).



