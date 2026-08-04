El club Trabzonspor ha anunciado nuevos detalles sobre sus negociaciones con la estrella egipcia Mohamed Salah, confirmando que el jugador llegará a Turquía al mediodía de mañana miércoles, como paso previo a completar los trámites de su fichaje por las filas del equipo.

El club turco afirmó, en un comunicado oficial dirigido a su afición: "Mohamed Salah, con quien hemos iniciado las negociaciones del traspaso, estará presente en el aeropuerto de Estambul Atatürk, en la terminal de aviación general, a las 12:00 del mediodía del miércoles 5 de agosto".

El comunicado añadió que está previsto que el jugador se dirija a la ciudad de Trabzon en la tarde del mismo día, y que los detalles del programa de la recepción oficial se darán a conocer en las próximas horas a través de los canales mediáticos oficiales del club.

El Trabzonspor había anunciado anteriormente, en la tarde del martes, el inicio de sus negociaciones oficiales para contratar al capitán de la selección egipcia, publicando un breve comunicado en el que decía: "Han comenzado las negociaciones sobre el traspaso de Mohamed Salah a nuestro club".

Antes del anuncio oficial del inicio de las negociaciones, la cuenta oficial del club turco publicó un vídeo que mostraba las tres pirámides de Egipto, en una clara alusión a la cercanía del fichaje de la estrella egipcia, antes de que los acontecimientos se aceleraran durante las horas siguientes.

Según informaciones de la prensa turca, el Trabzonspor ha alcanzado un acuerdo preliminar con Salah y su agente Ramy Abbas sobre un contrato de dos años, a la espera de completar los trámites finales y el anuncio oficial de la operación.

El movimiento del Trabzonspor llega en un momento en el que el nombre de Mohamed Salah, de 34 años, ha estado vinculado al traspaso a varios clubes durante el último periodo, después de finalizar su etapa con el Liverpool al término de la temporada pasada.

El jugador egipcio había entrado en el radar de varios clubes, entre ellos el Besiktas, antes de que las negociaciones entre ambas partes se estancaran, además de ofertas e interés de clubes saudíes, entre los más destacados el Al Ittihad, el Al Hilal, el Al Nassr, el Al Ahli y el Al Qadsiah.