El FC Barcelona ha cerrado el fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, tras un largo tira y afloja, para reforzar la plantilla del conjunto catalán a partir de la nueva temporada.

El futuro de Rodri era incierto tras el final del Mundial, con la conquista del título por parte de España y la obtención por parte del jugador del Manchester City del premio al mejor jugador, en medio de los intentos del Real Madrid y el Barcelona por hacerse con sus servicios.

El Real Madrid fue el más cercano a fichar a Rodri en un principio, antes de que la operación girara hacia el Barcelona en los últimos días.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, confirmó que el traspaso de Rodri al Barcelona se ha completado.

Romano señaló a través de su cuenta oficial en "X": "Rodri al Barcelona. Se ha alcanzado el acuerdo para el traspaso del centrocampista español del Manchester City al Barcelona".

Y añadió: "Todo está listo para el jugador que anteriormente ganó el Balón de Oro. El Manchester City ha dado luz verde a la última oferta presentada por el Barcelona".

Los últimos días han sido testigos de intensos intentos por parte del Barcelona para cerrar el fichaje de Rodri, y presentó más de una oferta al Manchester City. Algunos informes de prensa mencionaron que la última oferta ascendía a 70 millones de euros.

Cabe señalar que Rodri, a quien le queda un año de contrato con los citizens, se ausentó del partido que el Manchester City disputó este domingo ante el Arsenal en la Community Shield inglesa, que terminó con victoria del Arsenal (3-0).



