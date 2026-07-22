El fichaje por el Al-Hilal ya no parece tan seguro: Summerville deja en suspenso al club saudí de primera división

El martes, The Athletic informó que Crysencio Summerville ficharía por el Al-Hilal. Sin embargo, según La Gazzetta dello Sport, la transferencia aún no está cerrada. El delantero del West Ham ha pedido tiempo para decidir, lo que reactiva las esperanzas del AS Roma.

Según el diario deportivo rosa, el entrenador Gian Piero Gasperini y el Grupo Friedkin han realizado un nuevo intento para convencer a Summerville de que se decante por los romanos.

El extremo pidió tiempo para decidir, así que las negociaciones están en punto muerto, pese al acuerdo previo entre West Ham y Al-Hilal.

Según el diario, el jugador aún no ha dado el sí definitivo al club saudí. Gasperini y la familia Friedkin habrían insistido para que cambiara de opinión. El miércoles estaba previsto su reconocimiento médico, pero ahora no está garantizado.

En un principio, nada parecía interponerse en el traspaso de Summerville al AS Roma. El West Ham recibiría 47 millones de euros más 4 millones en bonificaciones. La familia Friedkin llegó incluso a enviar un avión privado a Róterdam para recoger al delantero de 24 años y llevarlo a Roma alrededor de las 21:30 horas.

Sin embargo, Al-Hilal irrumpió con una oferta de 80 millones de euros y un salario de 15 millones al año, muy por encima de los 4,2 millones que ofrecía la Roma. Los giallorossi cancelaron el vuelo y la operación se paralizó.

Gasperini habló directamente con el jugador y el Grupo Friedkin reanudó las conversaciones con el West Ham. Summerville solicitó más tiempo para elegir su futuro, por lo que se espera una decisión inminente.