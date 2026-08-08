El fichaje no está cerrado: un nuevo giro acerca el traspaso de Rodri al Barcelona

Rodri, centrocampista del Manchester City, está cerca de fichar por el Barcelona durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

La emisora "Radio Cataluña 1" había confirmado ayer viernes que el Barcelona y el Manchester City alcanzaron un acuerdo sobre los términos básicos del traspaso de Rodri a cambio de 50 millones de euros.

Esto llegó después de que el Manchester City rechazara la primera oferta, que ascendía a 45 millones de euros, más 5 millones en variables.

Sin embargo, Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, negó que el traspaso de Rodri esté ya cerrado a favor del Barcelona.

Romano escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona está muy confiado en cerrar el fichaje de Rodri. No hay preocupación tras el rechazo de la primera oferta por parte del Manchester City".

Y añadió: "El Barcelona enviará una nueva oferta oficial, y además Rodri comunicó con todo respeto al Manchester City (quiero marcharme)".

Y concluyó: "El Barcelona presentará una oferta superior a la rechazada, y todas las partes creen en la posibilidad de completar el traspaso pronto".



