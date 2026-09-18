El fichaje millonario no volverá a jugar con el PSV en lo que queda de temporada

Adamo Nagalo no jugará con el PSV esta temporada, según informa De Telegraaf este viernes por la noche. El defensa sufre un «problema médico», de acuerdo con Jeroen Kapteijns.
Nagalo parecía dispuesto a marcharse este verano al FK Corum, pero el zaguero no superó el reconocimiento médico en Turquía, aunque, según De Telegraaf, existe la posibilidad de que aun así salga del PSV.
El PSV no quiere revelar qué le ocurre exactamente a Nagalo debido a las normas de privacidad. Lo que sí se sabe es que ya no volverá a jugar para el conjunto de Eindhoven.
Hace dos años, el PSV pagó todavía siete millones de euros al FC Nordsjaelland por el jugador de Burkina Faso, que anteriormente ya estuvo mucho tiempo de baja por una lesión de hombro.
En total, solo disputó doce partidos con la camiseta del PSV. La temporada pasada fue cedido durante medio año al Konyaspor turco.