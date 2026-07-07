Según FR12, Stéphano Carrillo ha sido relegado al Feyenoord Sub-21. El delantero mexicano, fichado por 2,5 millones de euros, parece haber perdido su lugar en el primer equipo.

En el mercado de invierno 2024/25, el Feyenoord acordó su traspaso con el Santos mexicano.

Sin embargo, no se adaptó de inmediato y el club lo cedió al FC Dordrecht.

Allí, el técnico Dirk Kuijt le dio muchas oportunidades: jugó 34 partidos la temporada pasada pero solo marcó cuatro goles.

Tras concluir su cesión, no volverá al primer equipo sino al sub-21. Con 20 años, parece que su etapa en Róterdam ha terminado.

Tiene contrato hasta mediados de 2029 y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 700 000 euros.

Sorprende que, el sábado, el joven delantero de 18 años Izu Onunta fuera convocado en la goleada 6-0 sobre el FC Dordrecht.



