El Real Madrid y el Leipzig alcanzaron finalmente un acuerdo por el fichaje de la estrella marfileña Yan Diomandé, que establece su traspaso al feudo del Santiago Bernabéu este verano.

El diario "Marca" informó de que todos los trámites se completaron la mañana de este jueves, y Diomandé ya está de camino a Madrid para pasar el reconocimiento médico.

Señaló que el Real Madrid podría anunciar oficialmente el fichaje este jueves, convirtiéndose en el traspaso más caro de la historia del club, ya que su valor ascenderá a 125 millones de euros, además de los añadidos que oscilan entre 10 y 15 millones de euros.

Con esta operación, el Real Madrid habrá gastado 55 millones de euros en Marc Cucurella, 25 millones de euros en Carlos Espai y 20 millones de euros en Denzel Dumfries, además de los 125 millones de euros abonados por el jugador marfileño.

En cuanto a Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, se incorporaron al conjunto blanco en sendos traspasos libres. En contrapartida, el club obtuvo por la venta de jugadores unos beneficios cercanos a los desembolsos en fichajes, ya que los ingresos totales por jugadores de la academia juvenil alcanzaron los 184,5 millones de euros.

"Marca" aclaró que el fichaje de Diomandé por el Real Madrid no debería afectar al futuro de las negociaciones con el brasileño Vinicius Junior, cuyo contrato finaliza al término de la próxima temporada, en medio de un gran interés del Arsenal por hacerse con sus servicios.