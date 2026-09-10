Un informe periodístico español aseguró este jueves que el Real Madrid ha diseñado un plan especial para su jugador Yan Diomande, con el fin de protegerlo de una pesadilla amarga.

Diomande, de 19 años, es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. El club pagó 125 millones de euros al Leipzig, y la cifra podría alcanzar los 140 millones de euros, dependiendo de en qué medida el jugador cumpla determinados objetivos relacionados con el rendimiento.

Con todo esto, resulta un tanto extraño que el jugador marfileño no haya sido titular en ningún partido con el Real Madrid hasta el momento. Es cierto que ha jugado, pero siempre entrando como suplente en el último tercio del encuentro.

Por parte del Real Madrid, y concretamente de Mourinho, la explicación ha sido la necesidad de tratar a Diomande con cautela, ya que existe un plan concreto para él del que nadie en el Real Madrid se apartará.

El propio entrenador aclaró antes del partido ante el Inter que tratarían a Diomande de forma progresiva, que se incorporó tarde al equipo y que su momento llegará.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que muchos ven en el plan del Real Madrid el fantasma de lo que ocurrió con Mastantuono el verano pasado. El argentino llegó procedente del River Plate por 63,2 millones de euros. Y con 18 años firmó con el Real Madrid como una promesa con un futuro brillante.

Mastantuono no dispuso del tiempo suficiente para adaptarse; no había ningún plan más allá de darle la titularidad desde el principio con Xabi Alonso. Y no solo en un partido, sino en varios, y el argentino no logró cumplir las altas expectativas que la dirección del Real Madrid había depositado en él.

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Poco a poco, Mastantuono desapareció del once titular y se convirtió en un suplente. Y no solo eso, sino que este verano se marchó cedido a la Fiorentina.

A la vista de este historial, resulta comprensible que el Real Madrid trate a Diomande con cautela, para no poner en riesgo un fichaje valorado en 125 millones de euros, el más caro en la historia del club.