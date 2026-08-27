El argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, está cerca de fichar por el Manchester City en una operación récord, según informó Eduardo Burgos, periodista del diario "As" español, este jueves por la noche.

Burgos señaló que completar el traspaso de Fernández al Manchester City es cuestión de horas, después de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el jugador sobre las condiciones personales.

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La misma fuente apuntó a que actualmente se trabaja en cerrar la operación, que se realizará por una cantidad récord, mientras que el club londinense acordó con el entrenador Xabi Alonso dejar a Fernández fuera de la convocatoria del equipo para el partido ante el Luton, que terminó con victoria del Chelsea (2-0) este jueves, en la Copa de la Liga inglesa profesional.

Esto se produce en un momento en que Fernández está cerca de abandonar el Chelsea, tras 3 temporadas y media en el club, que lo fichó procedente del Benfica portugués en enero de 2023, después de su gran actuación con Argentina y su coronación en el Mundial de 2022 en Qatar.

El Chelsea había fijado, con anterioridad, el valor del internacional argentino en 120 millones de libras esterlinas, cifra que representó el principal obstáculo para el Manchester City en las negociaciones.

Las especulaciones sobre el futuro de Fernández giran desde finales de la temporada pasada, cuando insinuó su deseo de fichar por el Real Madrid, que finalmente optó por incorporar al internacional portugués Bernardo Silva, procedente del Manchester City.

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