¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El fichaje está cerrado: una estrella del Chelsea en el Manchester City en cuestión de horas

Fichajes
Enzo Fernández
Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League
Chelsea vs Luton
Chelsea
Luton
Carabao Cup
Chelsea vs Brighton
Brighton
Argentina
Inglaterra

El City continúa reforzando su centro del campo tras el fichaje de Ayoub Bouaddi

El argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, está cerca de fichar por el Manchester City en una operación récord, según informó Eduardo Burgos, periodista del diario "As" español, este jueves por la noche.

Burgos señaló que completar el traspaso de Fernández al Manchester City es cuestión de horas, después de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el jugador sobre las condiciones personales.

Lee también

Mourinho sobre su regreso al Bernabéu: he cambiado después de todos estos años

Homenaje oficial egipcio a la alianza histórica con el Barcelona

La misma fuente apuntó a que actualmente se trabaja en cerrar la operación, que se realizará por una cantidad récord, mientras que el club londinense acordó con el entrenador Xabi Alonso dejar a Fernández fuera de la convocatoria del equipo para el partido ante el Luton, que terminó con victoria del Chelsea (2-0) este jueves, en la Copa de la Liga inglesa profesional.

Esto se produce en un momento en que Fernández está cerca de abandonar el Chelsea, tras 3 temporadas y media en el club, que lo fichó procedente del Benfica portugués en enero de 2023, después de su gran actuación con Argentina y su coronación en el Mundial de 2022 en Qatar.

El Chelsea había fijado, con anterioridad, el valor del internacional argentino en 120 millones de libras esterlinas, cifra que representó el principal obstáculo para el Manchester City en las negociaciones.

Las especulaciones sobre el futuro de Fernández giran desde finales de la temporada pasada, cuando insinuó su deseo de fichar por el Real Madrid, que finalmente optó por incorporar al internacional portugués Bernardo Silva, procedente del Manchester City.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".




Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google