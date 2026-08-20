El Benfica portugués cerró su acuerdo con el Bayern de Múnich alemán para fichar a uno de los jugadores de este último, en el marco del actual mercado de fichajes veraniego, según informes de prensa.

Según el periodista alemán de la cadena "Sky" Florian Plettenberg, se alcanzó un acuerdo total entre ambos clubes en torno al traspaso del centrocampista internacional portugués João Palhinha.

El valor previsto de la operación, en caso de cumplirse las bonificaciones más realistas, ronda los 18 a 19 millones de euros.

El Benfica obtuvo la luz verde para realizar el reconocimiento médico, mientras que Palhinha, por su parte, aceptó el traspaso, después de que el club portugués trabajara en la operación durante varias semanas y se impusiera a clubes de la Premier League inglesa.

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El Bayern había fichado a Palhinha procedente del Fulham en el verano de 2024, en una operación cuyo valor superó los 50 millones de euros, pero no logró asegurarse un puesto de titular en el once del equipo, antes de pasar la temporada pasada cedido al Tottenham Hotspur.

Max Eberl, director deportivo del Bayern, había explicado anteriormente que el club deseaba vender a Palhinha durante el actual mercado de fichajes.

Palhinha tiene 31 años y regresa al fútbol portugués por la puerta del Benfica, tras haber jugado anteriormente en las filas del Sporting de Lisboa, antes de su traspaso al Fulham en 2022.

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