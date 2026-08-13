El fichaje está cerrado: la estrella de Argentina pasa el reconocimiento médico en Madrid

El defensa argentino Cristian Romero se dirige a la capital española, Madrid, para completar su traspaso desde el Tottenham, en el marco del actual mercado de fichajes estival.

El periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, afirmó este jueves que Romero viajó anoche a Madrid acompañado de su agente, tras recibir el permiso del Tottenham, y que se someterá al reconocimiento médico con el Atlético de Madrid mañana.

El valor de la operación asciende a 40 millones de euros incluyendo variables, reservándose el Tottenham un 15% del valor de cualquier futura venta del jugador.

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El Atlético había alcanzado un acuerdo con el Tottenham para incorporar al defensa argentino, considerado una de las principales peticiones del técnico Diego Simeone para reforzar la línea defensiva.

Se espera que Romero firme un contrato con el club español hasta el año 2031, tras superar el reconocimiento médico, según informes de prensa.

Romero tiene 28 años y se incorporó al Tottenham en 2021 procedente del Atalanta italiano, antes de convertirse en capitán del equipo, además de contribuir a que los Spurs conquistaran el título de la Europa League en 2025.

A nivel internacional, fue una pieza fundamental con la selección de Argentina, campeona de la Copa América 2021 y 2024 y del Mundial 2022.



