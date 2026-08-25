Las acciones de Castello Lukeba han subido dentro de los planes del Barcelona, después de que el defensa francés se convirtiera en la primera opción del club catalán en caso de que Baldé salga durante el actual mercado de fichajes estival.

Según lo publicado por el diario británico The Athletic, el Barcelona continúa siguiendo el mercado de defensas, con Lukeba dentro de la lista de candidatos para reforzar la línea defensiva, especialmente porque el defensa del Leipzig, de 23 años y 1,84 metros de estatura, cuenta con el interés del club desde hace varias semanas.

Lukeba disponía durante el presente verano de una cláusula de rescisión valorada en 80 millones de euros, aunque el plazo establecido para activarla ya ha concluido, mientras que el contrato del jugador incluye una nueva cláusula de rescisión valorada en 65 millones de euros a partir del próximo verano.

La situación podría cambiar si el Leipzig acepta negociar la salida de Lukeba durante el actual mercado de fichajes.

Según la cadena Sky Sport Alemania, el defensa francés, en caso de marcharse este verano, podría tener un valor muy inferior al de la cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

El Leipzig se ha mostrado dispuesto a escuchar ofertas, y el importe de la operación podría oscilar entre 45 y 50 millones de euros, aunque el proceso sigue vinculado a la probabilidad de que Baldé salga.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, es uno de los principales impulsores de la idea de fichar a Lukeba, ya que el técnico alemán lo conoce bien y valora especialmente las cualidades del defensa francés, que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo.

Flick siguió de cerca la evolución de Lukeba en el Leipzig, donde se ha consolidado como uno de los defensas jóvenes más destacados y con mayor proyección de futuro de la liga alemana.

Lukeba destaca por ser un jugador zurdo, y se formó en la academia del Olympique de Lyon antes de incorporarse al Leipzig en 2023, convirtiéndose rápidamente en una pieza importante en las filas del conjunto alemán.

Su velocidad para defender lejos del área, su capacidad para corregir en los espacios abiertos, junto a la calidad en su salida con el balón, encajan con las características que busca el Barcelona en la línea defensiva.



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