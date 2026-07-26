El traspaso de Marc-André ter Stegen al Ajax se ha vuelto de nuevo bastante más complicado, según informa el experto en fichajes Matteo Moretto, de Marca. Cuando el viernes todavía se hablaba de una operación prácticamente cerrada, las negociaciones se han vuelto a atascar en las últimas horas.

El viernes parecía que nada se interponía ya en el camino de un traspaso del guardameta del FC Barcelona a Ámsterdam. Ter Stegen tenía su salida al Ajax prácticamente encarrilada, el Barça también había dado luz verde al traspaso y un viaje a Países Bajos parecía solo cuestión de tiempo.

Sin embargo, la situación ha cambiado por completo, tal y como explica Moretto. Lo que en un principio parecía una formalidad se ha convertido en un nuevo obstáculo en un expediente de traspaso que evoluciona hasta convertirse en «una de las mayores telenovelas del verano en el mercado de fichajes español».

En un primer momento, el problema se centraba sobre todo en el aspecto fiscal, pero ahora también ha surgido una discrepancia sobre el reparto del salario del portero alemán. Por ello, las negociaciones han vuelto a quedar en punto muerto.

El Barcelona no quiere hacer más concesiones debido a las reglas del fair play financiero. El club catalán se mantiene firme en su postura, lo que deja al Ajax con poco margen para seguir avanzando en las negociaciones.

El Ajax tampoco puede dar en este momento pasos adicionales para cerrar finalmente la llegada de Ter Stegen. Por eso, el traspaso vuelve a estar completamente bloqueado y, por ahora, no parece que haya una solución rápida a la vista.

Aun así, existe la expectativa de que en los próximos días vuelva a haber claridad. Ambos clubes tendrán que determinar si todavía es posible un compromiso para cerrar el traspaso.

Por ahora, Ter Stegen sigue en Barcelona. El guardameta alemán espera a ver si Ajax y Barça consiguen resolver los problemas pendientes para que una cesión al Johan Cruijff ArenA pueda hacerse realidad.