El fichaje de Ter Stegen por el Ajax, de nuevo en el aire: este es el nuevo problema

El traspaso de Marc-André ter Stegen al Ajax se ha vuelto de nuevo bastante más complicado, según informa el experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto, de Marca. Cuando el viernes todavía se hablaba de un acuerdo prácticamente cerrado, las negociaciones se han vuelto a atascar en las últimas horas.

El viernes parecía que nada se interponía ya en un traspaso del portero del FC Barcelona a Ámsterdam. Ter Stegen tenía su salida al Ajax prácticamente encarrilada, también el Barça había dado luz verde al traspaso y un viaje a Países Bajos parecía solo cuestión de tiempo.

Sin embargo, la situación ha cambiado por completo, como explica Moretto. Lo que en un principio parecía una formalidad se ha convertido en un nuevo obstáculo en un expediente de fichaje que está evolucionando hasta convertirse en «uno de los mayores culebrones del verano del mercado de fichajes español».

En un primer momento, el problema estaba sobre todo en el terreno fiscal, pero entretanto también ha surgido una discrepancia sobre el reparto del salario del guardameta alemán. Por ello, las negociaciones han vuelto a quedar en punto muerto.

El Barcelona no quiere hacer más concesiones debido a las reglas del fair play financiero. El club catalán se mantiene firme en su postura, por lo que al Ajax le queda poco margen para seguir haciendo avanzar las negociaciones.

El Ajax tampoco puede dar en este momento pasos adicionales para cerrar finalmente la llegada de Ter Stegen. Por ello, el traspaso vuelve a estar completamente bloqueado y, por ahora, no parece que un avance rápido esté a la vista.

Aun así, existe la expectativa de que en los próximos días vuelva a haber claridad. Ambos clubes tendrán que determinar si todavía es posible alcanzar un compromiso para cerrar el traspaso.

Por ahora, Ter Stegen sigue en Barcelona. El guardameta alemán espera para ver si Ajax y Barça logran resolver los puntos pendientes, de modo que una cesión al Johan Cruijff ArenA pueda hacerse realidad.