El fichaje de Richarlison por Vasco da Gama se frustró finalmente a última hora. El delantero de 29 años, que ya no contaba con opciones de tener minutos en el primer equipo del Tottenham Hotspur, no alcanzó un acuerdo personal con el club brasileño. Así lo informa The Independent basándose en fuentes de la agencia de prensa Press Association (PA).

El técnico de los Spurs, Roberto De Zerbi, envió recientemente a Richarlison una señal especialmente dolorosa y reveladora al no asignarle a él, sino a Xavi Simons, actualmente lesionado de la rodilla, la última plaza ‘extranjera’ en la plantilla de la Premier League.

Richarlison fue relegado al Sub-21 de los Spurs y este verano parecía que iba a marcharse a su exclub Everton. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo y, por tanto, el goleador de 29 años corría el riesgo de afrontar un semestre desesperanzador.

Pero Vasco da Gama, en su país natal Brasil, parecía ofrecer una salida. Además, se trataba de un traspaso definitivo: una cesión no era posible porque los Spurs ya han cedido a seis jugadores a clubes internacionales y con ello han alcanzado el máximo permitido según las normas de la FIFA.

Vasco da Gama alcanzó un acuerdo con los Spurs por una cantidad de traspaso. Pero el propio delantero no llegó a un entendimiento con el club brasileño, informa The Independent en base a PA. Por ello, la operación se vino abajo.

El propio Richarlison asegura que el ‘problema’ estaba en los Spurs, afirma en un vídeo en Instagram. “He recibido otras ofertas, pero dejé muy claro que quería quedarme en Vasco hasta diciembre. Por desgracia, el Tottenham fijó un límite al periodo de cesión, por lo que no fue posible”.

Por cierto, a principios de esta semana también se supo que Richarlison quiere rescindir de inmediato su contrato con los Spurs, que se extiende hasta mediados de 2027. “El entorno del delantero considera que el Tottenham no puede tomar la decisión de desterrar al jugador del primer equipo al Sub-21”, escribió al respecto el brasileño Globo.

Si eso no funciona, parece que Richarlison tendrá que conformarse el próximo semestre con un papel en el Tottenham Hotspur Sub-21. Los Spurs ficharon al internacional, 54 veces internacional, procedente del Everton en 2022. Desde entonces ha disputado 134 partidos con el conjunto londinense, en los que ha firmado 32 goles y 15 asistencias.