El fichaje de los mil millones enciende al Al-Nassr: ¡Ronaldo cerca de poseer el 20% del club!

El club saudí Al Nassr ha entrado en una nueva fase de movimientos de inversión, después de que comenzaran las negociaciones entre el Fondo de Inversiones Públicas saudí y un consorcio liderado por la estadounidense "RedBird Capital", propietaria del club italiano AC Milan, para adquirir una participación del 70% de la propiedad del "Al Alami", en un posible acuerdo cuyo valor podría alcanzar cerca de mil millones de riales saudíes, según reveló el diario saudí "Arriyadiyah"

Según el informe, el valor estimado de la participación objetivo ronda los 267 millones de dólares, mientras que es probable que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del primer equipo de fútbol, conserve una participación de hasta el 20% del club, convirtiéndose así en un posible socio de su propiedad junto al consorcio inversor. No obstante, las negociaciones aún se encuentran en sus fases iniciales, y los términos finales del acuerdo todavía no se han cerrado.

El informe reveló que «RedBird Capital» celebró al menos dos reuniones con el Fondo de Inversiones Públicas para discutir la adquisición de la participación, pero una fuente cercana al Fondo describió el interés de la compañía estadounidense como algo que aún se encuentra en una etapa temprana, advirtiendo de que las conversaciones podrían no concluir con un acuerdo definitivo.

Esto significa que el futuro del acuerdo sigue abierto a múltiples posibilidades, a la espera de lo que arrojen las negociaciones entre las partes implicadas.

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Los movimientos no se limitan a la búsqueda de nuevos inversores, ya que el Fondo de Inversiones Públicas trabaja en la organización de acuerdos de patrocinio comercial con empresas de su cartera de inversión, con el objetivo de contribuir a abordar las obligaciones financieras del Al Nassr, estimadas en cerca de 800 millones de riales saudíes, el equivalente a 213 millones de dólares.

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Este movimiento tiene como objetivo mejorar la situación financiera del club y prepararlo para entrar en una nueva fase de inversión, de forma simultánea a las negociaciones en curso sobre la venta de la participación.

Se espera que la lista de posibles inversores incluya a la empresa "Al Wasail", con sede en Riad y activa en los sectores de los medios de comunicación, el deporte y el entretenimiento, junto a "RedBird Capital".

La posibilidad de que Ronaldo posea una participación en el Al Nassr reviste una importancia especial, dada la talla del astro portugués y su influencia mundial, además de su estrecha vinculación con el club desde que se incorporó a él.

Y si el acuerdo avanza conforme al planteamiento propuesto, el capitán del "Al Alami" podría pasar de ser un jugador que lidera al equipo dentro del campo a uno de los accionistas de su propiedad, en un giro que abriría la puerta a una fase diferente en la relación del astro con el club saudí.



