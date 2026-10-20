El fichaje de la venganza fría: ¿pagará el Barcelona el precio de perseguir a Julián Álvarez ante el París esta noche?

La historia de Ferran Torres con el Barcelona antes de su traspaso a las filas del Paris Saint-Germain no fue una simple operación de venta corriente, sino un divorcio de mutuo acuerdo que escondía detrás amargura y una gran decepción.

Ferran Torres, que llegó al Barcelona como un proyecto de estrella para el futuro, se marchó por la puerta trasera este verano rumbo al equipo francés a cambio de 48,5 millones de euros, llevando consigo una sensación de injusticia y un deseo desenfrenado de venganza futbolística. Esta noche, cuando se enfrente a su antiguo equipo, no será un simple partido, sino un juicio público a todos los que lo marginaron.

La trayectoria de Ferran con el Barcelona comenzó en enero de 2022 con un gran revuelo; la dirección deportiva de entonces, encabezada por Mateu Alemany y con el pleno respaldo de Xavi Hernández, apostó fuerte por él y pagó 55 millones de euros fijos más 10 millones en variables para arrebatárselo al banquillo del Manchester City, en un momento en el que el club buscaba una nueva identidad.

Al principio era un titular indiscutible, pero la llegada de Robert Lewandowski lo cambió todo. Su papel fue menguando progresivamente hasta que llegó Hansi Flick para darle un nuevo soplo de vida, pero ese soplo de vida se convirtió rápidamente en el tiro de gracia.

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El punto de no retorno: Olmo, el falso delantero

Durante toda la temporada pasada, Ferran estuvo en su mejor momento físico y goleador, pero Flick insistía en priorizar a Lewandowski incluso en los peores periodos del polaco.

La gota que colmó el vaso llegó frente al Atlético de Madrid, cuando el técnico alemán decidió apostar por Dani Olmo como falso delantero e ignoró por completo a Ferran en el banquillo.

En aquel momento el delantero español comprendió la amarga verdad: su futuro no estaba allí, según lo publicado por el diario español "Sport".

Y no era solo Flick quien lo empujaba hacia la salida. Ferran veía con sus propios ojos cómo la dirección deportiva corría a renovar los contratos de todas las estrellas de la selección española y a mejorar sus salarios, mientras que a él, cuyo contrato finalizaba en 2027, todos sus intentos de negociar eran recibidos con el rechazo y la indiferencia.

Fue al Mundial de 2026 con la certeza de que el club lo vendería ante la primera oferta adecuada. Puso una sola condición: no se marcharía salvo a un proyecto deportivo y económico que superara lo que tenía en el Barcelona.

Y aquí apareció el salvador que conocía bien: Luis Enrique, el técnico que había sido clave en su trayectoria, lo pidió por su nombre en París y lo convenció con un proyecto deportivo claro. El Paris Saint-Germain aprovechó el asombroso brillo de Ferran en el Mundial, donde coronó su esfuerzo con el gol de la agónica victoria de España en la final ante Argentina, para que el jugador tomara su decisión definitiva.

Silencio profesional y una operación que contenta a todos

Ferran y su entorno guardaron un silencio absoluto; no habló hasta completar todo su acuerdo con París. Y a mediados de agosto, comunicó oficialmente al Barcelona su deseo de marcharse.

Para el Barcelona, la operación fue un regalo caído del cielo: el jugador ya no era estratégico en sus planes, y su venta era necesaria para lograr el equilibrio financiero y liberar un amplio espacio en la masa salarial, incluso con la propia salida de Lewandowski y la ausencia de un delantero puro de recambio. No le presentaron ninguna oferta de renovación, ni siquiera intentaron convencerlo de que se quedara.

Aumentó el enfado de Ferran que la dirección llevara meses presumiendo de ir tras Julián Álvarez, mientras que a él ni siquiera se le consideraba un verdadero competidor por el puesto de delantero número 9, pese a sus números goleadores.

Hoy, la imagen parece ideal para todos: Ferran está feliz en París, marca y juega pese a la feroz competencia; el Barcelona ha conformado una línea ofensiva potente sin Álvarez; y Flick está plenamente satisfecho con su mercado de fichajes.



