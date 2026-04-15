«El fichaje de Daley Blind por el Ajax ya se puede dar por hecho»

Daley Blind (36) probablemente volverá al Ajax la próxima temporada, según afirmó Tim van Duijn, observador del club para Voetbal International, en el podcast Pantelic.

En el podcast de aficionados, le preguntaron a Van Duijn por los últimos rumores de fichajes del Ajax. «El nombre más obvio es, sin duda, Daley Blind. Si hay que elegir a uno, ese es él».

«Ya se habló de ello el verano y el invierno pasados. Fred Grim lo quería más que a Manuel Ugarte, pero el Girona pedía entre 500 000 y 600 000 euros y el Ajax no quiso pagar esa cláusula», explica Van Duijn.

Van Duijn cree que el próximo verano nada lo impedirá: «Quedará libre y quiere retirarse en el Ajax, así que dale por hecho».

Aunque está brillando con el Girona, el próximo verano quedará libre y buscará nuevo reto.

Blind ya jugó en el Ajax en dos etapas y disputó 333 partidos, ganando siete ligas y dos Copas de la KNVB.

También jugó en el Manchester United y el Bayern de Múnich, y el Ajax lo cedió al FC Groningen para que adquiriera experiencia.