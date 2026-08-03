El Newcastle rechazó una oferta del Arsenal por su capitán Bruno Guimaraes; el Newcastle quiere retener al jugador de 28 años, al que le quedan dos años de contrato con el equipo.

Por otro lado, el Arsenal estudia la posibilidad de presentar una oferta mejorada por el centrocampista brasileño durante el actual periodo de fichajes de verano con el fin de reforzar sus filas para conservar el título de la Premier League e intentar conquistar la Champions League tras alcanzar la final de la pasada edición.

Guimaraes se encuentra en España para incorporarse a la concentración de pretemporada del Newcastle de cara a la nueva campaña, y publicó una foto en su cuenta de Instagram para confirmar su incorporación con sus compañeros de las Urracas.

Por su parte, el experto en fútbol Julien Laurens comentó en el canal "Sky Sports News": "Sabía que el Newcastle entraría en estas negociaciones intentando sacar la mayor cantidad de dinero posible del Arsenal".

Y añadió: "Pero este verano hemos visto que el Arsenal no pagará más de lo necesario, de lo que consideran que es el valor del jugador".

Y prosiguió: "Es una interesante partida de ajedrez la que comienza entre el Newcastle y el Arsenal. Creo que no ha habido ningún problema entre el jugador y el Arsenal, así que ahora el asunto está entre los dos clubes".

Y completó sus declaraciones: "Siempre se esperaba que la primera oferta se presentara más o menos en estas fechas, y se esperaba que fuera rechazada. Ahora, los dos clubes pueden discutir el asunto con mayor detalle".

Y señaló: "Creo que el Newcastle sabe cuántas ganas tiene Guimaraes de marcharse e incorporarse al Arsenal, y conocemos la situación financiera actual desde el punto de vista del Newcastle".

Y agregó: "Esa es una de las razones de la salida de Eddie Howe, pues sabía que Guimaraes sería vendido al Arsenal en algún momento".

Y matizó: "El Newcastle quiere evitar lo que ocurrió con Alexander Isak el verano pasado, porque no le trajo nada bueno a nadie, ni al Newcastle, ni a Isak, ni al Liverpool".

Y continuó: "Espero que esta operación se cierre en las próximas dos semanas, y desde el punto de vista del Arsenal, no solo conseguirán a uno de los mejores centrocampistas de la Premier League, sino que también obtendrán a un jugador capaz de actuar en la posición de 6, de 8 y de 10".

Y explicó: "El secreto del éxito de Bruno, según Mikel Arteta, reside en su capacidad para resistir la presión alta. Si juegas contra un equipo que te presiona y quiere construir el juego desde atrás, Bruno es el mejor en ese papel".

Y concluyó: "Espero por completo que juegue por delante de la línea defensiva de cuatro, con Rice y Ødegaard a sus lados, y que sea capaz de marcar el ritmo del partido y controlarlo todo".